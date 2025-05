Biografia de Pepe Mujica: ele foi agricultor, preso político e presidente

O ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, morreu nesta terça-feira, 13 de maio, aos 89 anos. Em abril deste ano, ele revelou que havia sido diagnosticado com um tumor no esôfago, detectado durante um check-up. O político já lidava com uma doença autoimune que afetava seus rins.

Fundador do principal grupo guerrilheiro do Uruguai, Mujica passou mais de uma década preso, foi torturado durante a ditadura e, anos depois, chegou ao poder, tornando-se uma das figuras mais admiradas internacionalmente. Sob sua liderança, o Uruguai ganhou destaque mundial.

O político se destacou como uma das figuras-chave do campo progressista na América Latina, defendendo diversas pautas como integração regional, justiça social e democracia.

Ele foi o presidente mais velho e o mais votado da história do Uruguai. Mujica deixou a presidência do país em 1º de março de 2015. Ele tinha 79 anos quando concluiu seu mandato presidencial.

Defensor da humildade e da austeridade, o político é conhecido por suas reflexões filosóficas sobre a vida, a forma como vivemos no mundo e sua oposição ao consumo excessivo. Por esses princípios, Mujica ganhou o apelido de "o presidente mais pobre do mundo".

Conheça a trajetória de Mujica

José Alberto Mujica Cordano, conhecido como "Pepe" Mujica, nasceu em Montevidéu em 20 de maio de 1935, em uma família de ascendência espanhola e italiana.

Os parentes de Mujica eram viticultores muito pobres que, com grande esforço, conseguiram comprar uma terra de cinco hectares, paga em diversas prestações. No entanto, seu pai enfrentou dificuldades na gestão da propriedade como agricultor e entrou em falência pouco antes de sua morte, em 1940.

Em sua juventude, pertenceu ao Movimento de Libertação Nacional dos Tupamaros, grupo guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar. Ele participou de roubos, sequestros e na operação conhecida como "Tomada de Pando". Isso lhe custou treze anos de prisão em duras condições de detenção e isolamento. Foi libertado em março de 1985, quando foi aprovada a lei de anistia para crimes políticos.

Com outros membros do MLN e partidos de esquerda, criou o Movimento de Participação Popular (MPP) dentro da Frente Ampla.

Eleito deputado por Montevidéu em 1994 e senador nas eleições de 1999 e 2004, consolidou o MPP como a força dirigente da Frente Ampla.

Em 2005, o então presidente Tabaré Vázquez o nomeou Ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca, cargo que ele deixou três anos depois para se dedicar à sua candidatura presidencial, que venceu no segundo turno das eleições de 2009 com 52,39% dos votos.

Ele incluiu ex-guerrilheiros tupamaros e social-democratas em seu gabinete, tornando-se o presidente mais velho (74 anos) e o mais votado da história do Uruguai. Em 1º de março de 2010, assumiu a presidência e foi empossado por sua esposa, Lucía Topolansky, a senadora mais votada.

Pepe Mujica presidente

Com um espírito inclusivo, ele ganhou fama internacional por seu estilo de vida austero, sua mensagem anticonsumista e três leis que aprovou: a descriminalização do aborto, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e a legalização do cultivo e comércio de maconha.

Na política externa, conseguiu resolver o conflito com a Argentina pela instalação de uma fábrica de papel no Rio Uruguai, após sete anos de confronto.

Nas eleições de outubro de 2014, foi eleito senador pelo MPP, membro da coalizão Frente Ampla (FA), e em março de 2015, entregou a presidência a Tabaré Vázquez.

Em agosto de 2018, renunciou à sua cadeira no Senado, alegando que estava em "licença" antes de morrer de "velhice". No entanto, em 2019, retornou à atividade política e foi o senador mais votado nas eleições de outubro.

Em outubro de 2020, renunciou ao cargo e à política ativa em razão de sua idade, na época com 85 anos, e ao fato de sofrer de uma doença imunológica crônica.

Presidente simples

Humilde, pé no chão, informal, polêmico e adorado pelos setores populares, destacou-se por seu estilo de vida simples.

Ao chegar ao poder, abriu mão de 87% de seu salário e vendeu a residência de verão presidencial para financiar programas sociais.

Durante sua gestão, não residiu no palácio presidencial — que usava como abrigo para moradores de rua —, mas em sua fazenda nos arredores de Montevidéu, onde conciliava a chefia de Estado com o cultivo de flores e hortaliças. Em 2019, doou vários hectares de sua fazenda para a construção de moradias para ex-presidiários.

Recebeu diversas condecorações, incluindo o Grande Colar do Marechal Francisco Solano do Paraguai (2010), a Ordem da Águia Asteca Mexicana (2014) e a Ordem de Manuel Amador Guerrero do Panamá (2017).

Também possui doutorados honorários de diversas universidades.

Em agosto de 2018, poucos dias após deixar seu mandato como senador, viajou à Espanha para receber o Prêmio de Poesia El Laurel em Zubia, Granada. Anos antes, em novembro de 2012, Mujica sofreu um pequeno coágulo sanguíneo que o impediu de viajar à Espanha e, em junho de 2013, por recomendação médica, cancelou uma visita oficial à Itália.

Em 2023, recebeu o reconhecimento da ONU por seu apoio ao processo de paz na Colômbia.

(Com informações da EFE)