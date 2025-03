Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, morre aos 90 anos

O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, morreu aos 90 anos, na madrugada desta quarta-feira, 19, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada até o momento. O velório ocorrerá na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Hall Monumental, das 10h30 às 15h, e o sepultamento será realizado no Cemitério do Araçá, às 16h.

Lembo teve uma trajetória política marcada por sua ascensão ao cargo de governador em 2006, após a renúncia de Geraldo Alckmin para disputar a Presidência da República. Até então, Lembo havia exercido o cargo de vice-governador desde 2003. Durante sua gestão interina, buscou fortalecer políticas sociais e de infraestrutura no estado, sempre com forte presença no cenário político paulista.

Em 2011, Lembo se filiou ao Partido Social Democrático (PSD), onde manteve sua atuação política até seus últimos anos. Sua trajetória foi também marcada por sua formação acadêmica, com graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de ter sido reitor da instituição.

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou luto oficial de três dias em homenagem a Lembo, reconhecendo sua contribuição ao estado e ao país. Veja a nota de pesar do Governo de SP na íntegra:

"O Governo de São Paulo lamenta o falecimento do ex-governador do Estado, Cláudio Lembo, aos 90 anos de idade. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), tornou-se Doutor em Direito pela Universidade Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também foi reitor. Assumiu o governo do estado entre abril de 2006 e 1º de janeiro de 2007 e foi vice-governador de São Paulo de 2003 a 2006. Na Prefeitura da Capital, foi secretário de Negócios Extraordinários, Negócios Jurídicos e Planejamento. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. O governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial de 3 dias."