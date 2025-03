Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, morre aos 77 anos

Fuad Noman (PSD), prefeito de Belo Horizonte, morreu nesta quarta-feira, 26. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade, em nota. Aos 77 anos, Noman lutava desde o fim de 2024 contra os efeitos colaterais do tratamento de um linfoma não Hodgkin (LNH), um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada. As informações sobre velório e homenagens serão divulgadas em breve.

O estado de saúde do prefeito se agravou nos últimos dias. Na noite desta terça-feira, 25, Fuad teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado pela equipe médica.

Fuad esteve internado por mais de 80 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, com insuficiência respiratória aguda, na quarta internação desde novembro do ano passado. No dia 2 de janeiro, Fuad não compareceu à sua posse, participando da solenidade remotamente por recomendação médica.

Em dezembro de 2024, foi hospitalizado para tratar um sangramento intestinal e liberado no dia 22. Antes disso, o prefeito havia sido internado no início do mesmo mês devido a uma pneumonia associada à sinusite e passou por tratamento com antibióticos venosos. Na ocasião, exames oncológicos confirmaram a remissão completa de um linfoma não Hodgkin (LNH). Em novembro, Fuad foi internado para tratar dores nas pernas causadas por efeitos colaterais da terapia contra o câncer.

O LNH, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, teve o tratamento concluído em outubro, segundo declaração do prefeito durante o período eleitoral. Embora o câncer tenha entrado em remissão, os efeitos colaterais do tratamento oncológico continuaram a impactar sua saúde.

Noman foi reeleito prefeito de Belo Horizonte com 53,7% dos votos válidos, um total de 670.574 votos. Ele venceu Bruno Engler (PL) no segundo turno, que recebeu 46,27% dos votos válidos.

Noman, 77 anos, estava no cargo desde março de 2022, quando o então titular, Alexandre Kalil, de quem era vice, renunciou para disputar o governo de Minas Gerais. Kalil perdeu naquele ano para Romeu Zema (Novo).

Quem foi Fuad Noman?

Nascido em 1947, em Belo Horizonte, Fuad Noman era escritor, bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) e pós-graduado em Programação Econômica e Execução Orçamentária. Casado, pai de dois filhos e avô de quatro netos, era autor dos romances “Cobiça” e “O Amargo e o Doce”.

Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), ingressou no serviço público como funcionário de carreira do Banco Central do Brasil. Trabalhou no Tesouro Nacional, foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, diretor do Banco do Brasil e presidente da BrasilPrev. Foi também consultor do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o governo de Cabo Verde.

Foi secretário de Estado de Fazenda do Governo de Minas, entre 2003 e 2007, e secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, entre 2007 e 2010. Também foi secretário extraordinário da Copa do Mundo e presidente da Gasmig.

Na Prefeitura de Belo Horizonte, foi nomeado pelo prefeito Alexandre Kalil como secretário municipal de Fazenda ao longo do primeiro mandato, de 2017 a 2020, ano em que foi eleito vice-prefeito de Belo Horizonte. Foi filiado ao PSDB de 2003 a 2017 e ao PSD desde 2020.

Nota da prefeitura de Belo Horizonte sobre a morte de Fuad Noman

É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data.

Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, o diálogo e o bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social.

Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público.

Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência.

Informações sobre o velório e homenagens serão divulgadas em breve.

Prefeitura de Belo Horizonte