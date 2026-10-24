Reino Unido orienta população a estocar água e alimentos para enfrentar emergências

RESUMO ＋ O governo britânico lançou a campanha Be Ready (“Estejam preparados”), que orienta a população a manter reservas de água, alimentos e itens essenciais para enfrentar até três dias sem serviços básicos. A iniciativa ocorre em meio à passagem da tempestade Austen, às preocupações com ataques cibernéticos e a ameaças à segurança nacional. O governo também anunciou investimentos de até 45 milhões de libras no combate a incêndios florestais, com reforço de equipamentos para bombeiros e aeronaves militares. A campanha acompanha medidas semelhantes adotadas por outros países europeus e considera os riscos associados a fenômenos meteorológicos extremos, cuja intensidade e frequência são agravadas pelas mudanças climáticas.

O governo britânico lançou a campanha Be Ready (“Estejam preparados”), que orienta a população a manter reservas de água, alimentos e outros itens essenciais para enfrentar situações de emergência. A iniciativa prevê que os cidadãos estejam preparados para passar até três dias sem serviços básicos, como eletricidade, abastecimento de água, telecomunicações e internet.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, recomendou que os moradores mantenham um kit de emergência em casa. Entre os itens indicados estão nove litros de água por pessoa para três dias, além da quantidade necessária para higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, como enlatados, sopas prontas, frutas secas e castanhas, rádio portátil, pilhas extras, lanternas e carregadores de celular. A lista também inclui dinheiro em espécie, mantas, produtos de higiene pessoal, kit de primeiros socorros e cópias de documentos importantes.

Tempestade e ameaças cibernéticas motivam alerta

O alerta ocorre em meio à passagem da tempestade Austen, que deixou milhares de residências sem eletricidade no sul e no sudoeste da Inglaterra, e à preocupação com possíveis sabotagens tecnológicas e ataques cibernéticos.

O ministro da Defesa, Wes Streeting, também advertiu para o risco de interrupções nas cadeias de abastecimento provocadas por Estados hostis ou grupos terroristas. Ao mencionar ameaças associadas à Rússia e ao Irã, ele defendeu que a população permaneça alerta, mas sem entrar em pânico.

Governo amplia recursos para combater incêndios florestais

Além das orientações para a população, o governo anunciou medidas para reforçar o combate aos incêndios florestais. Helicópteros e aviões militares serão equipados para atuar nessas ocorrências, e os serviços de bombeiros da Inglaterra receberão equipamentos especializados. O Executivo prevê destinar até 45 milhões de libras, cerca de R$ 298 milhões, para essas ações.

Os investimentos ocorrem em um contexto de repetição de incêndios florestais durante os verões britânicos, período em que episódios de seca e altas temperaturas favorecem a propagação do fogo. Segundo o consenso científico, as mudanças climáticas provocadas pela atividade humana aumentam a intensidade e a frequência de fenômenos meteorológicos extremos.

A campanha britânica acompanha iniciativas semelhantes adotadas por outros países europeus, como França, Holanda e Irlanda, que buscam ampliar a capacidade de resposta da população diante de emergências e reduzir a dependência imediata dos serviços públicos em situações de crise.