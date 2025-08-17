Morre Terence Stamp, ator de “Superman” e “Priscilla, a Rainha do Deserto”, aos 87 anos

Terence Stamp, um dos grandes nomes do cinema britânico dos anos 1960 e conhecido do público mundial por viver o vilão General Zod em Superman (1978) e Superman II (1980), morreu neste domingo, 17, aos 87 anos.

A família confirmou a morte em comunicado à agência Reuters e pediu privacidade “neste momento de tristeza”.

Nascido em 1938, no East End de Londres, filho de um operador de rebocador, Stamp sobreviveu aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial e iniciou a vida profissional na publicidade antes de conquistar uma bolsa para estudar teatro.

Sua estreia no cinema foi em Billy Budd (1962), papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante e um Globo de Ouro de ator revelação.

Também atuou em filmes como Teorema (1968), de Pier Paolo Pasolini, Longe Deste Insensato Mundo (1967), e Uma Estação no Inferno (1971).

Do exílio voluntário ao papel icônico

Após não conseguir o papel de James Bond, Stamp trabalhou na Itália, inclusive sob direção de Federico Fellini, até se afastar temporariamente dos holofotes.

Passou uma temporada na Índia, dedicada à prática de ioga, antes de retornar ao cinema com um de seus personagens mais emblemáticos: o General Zod, inimigo de Superman, que o consagrou em Hollywood.

Ao longo das décadas, Stamp mostrou versatilidade em gêneros diversos.

Foi elogiado por sua atuação em Priscilla, a Rainha do Deserto (1994), interpretando uma mulher transgênero, e marcou presença em produções recentes como Operação Valquíria (2008), com Tom Cruise, e Os Agentes do Destino (2011), ao lado de Matt Damon.

Também colaborou com diretores como Tim Burton.

Além do cinema, Stamp escreveu livros e memórias. A família destacou em nota que ele “deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a emocionar e inspirar pessoas por muitos anos”.