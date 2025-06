Brian Wilson, vocalista dos Beach Boys, morre aos 82 anos

Brian Wilson, vocalista e fundador dos Beach Boys, morreu aos 82 anos. A confirmação foi feita por meio dos perfis oficiais do cantor nas redes sociais nesta quarta-feira, 11.

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson. Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo."

Considerado um dos maiores músicos e compositores da história, Wilson havia sido diagnosticado com um "grave distúrbio neurocognitivo", uma condição semelhante à demência, segundo informações divulgadas por seus representantes em 2024.

Anteriormente, o cantor também havia recebido o diagnóstico de esquizofrenia e enfrentava desafios relacionados à sua saúde mental há mais de 50 anos.

Um dos maiores compositores do século

Os Beach Boys, banda formada em 1961 na Califórnia, era composta por Brian Wilson, seus irmãos Dennis e Carl, o primo Mike Love e o amigo Al Jardine.

Brian Wilson, nascido em Inglewood, Califórnia, em 1942, enfrentou dificuldades pessoais após o fracasso comercial de Pet Sounds (1966), um álbum aclamado pela crítica que mais tarde influenciou Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Esse insucesso marcou o início da divisão interna no grupo.

Após a decepção com o álbum, Wilson passou a lidar com problemas psicológicos, o que o impediu de concluir seu projeto mais ambicioso, o disco Smile, que finalmente foi lançado em 2011, 44 anos após o início do trabalho.

A banda também enfrentou disputas legais, especialmente sobre os direitos do nome Beach Boys, que ficaram com Mike Love, vocalista do grupo. A tragédia também atingiu os membros da banda, com Dennis morrendo afogado em 1983 e Carl sucumbindo a um câncer em 1998.

Brian Wilson continuou sua carreira solo, com turnês realizadas em teatros e festivais. Em 2004, o músico esteve no Brasil para apresentações em que tocou as músicas de Smile, além de grandes sucessos de sua carreira.