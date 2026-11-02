Como dados de 2025 ajudam empresas a planejar as vendas do Natal de 2026

RESUMO ＋ Marcas de alimentos e eletrodomésticos, shoppings e uma empresa de logística preparam produtos e atrações para o Natal de 2026. Segundo o Relatório Sazonal da Scanntech, o faturamento da seleção de produtos festivos cresceu 8,5% em 2025. Pesquisa de Google e Offerwise aponta a ceia como prioridade de 65% dos brasileiros.

Expectativas para o Natal: estudo de 2025 revela os hábitos e as categorias que movimentaram o varejo

Análise do último ciclo festivo detalha as decisões de compra das famílias e abre espaço para os lançamentos adotados pelas empresas neste ano

O varejo brasileiro projeta um cenário de otimismo e alta movimentação para o Natal de 2026, impulsionado pelo papel central das celebrações no orçamento e no planejamento das famílias.

De acordo com dados do Relatório Sazonal da Scanntech, o faturamento da seleção de produtos festivos avançou 8,5% em 2025, comparado com o mesmo período do ano anterior, demonstrando a força do comércio na data.

Essa perspectiva aquecida se estendeu por diferentes segmentos do mercado, com o consumidor disposto a diversificar seus gastos.

De acordo com a Google e Offerwise, além dos itens para a ceia, prioridade para 65% dos brasileiros, o público pretendia investir em roupas e calçados novos para as festas (58%) e decorações natalinas para a casa (47%).

Quando o assunto eram os presentes, a lista de intenções de compra foi liderada por roupas, calçados e acessórios (49%), seguidos por perfumes e artigos de beleza (38%), chocolates (36%) e panetones com frutas ou com chocolate (35%).

Essa forte disposição para celebrar cria um ambiente favorável para empresas de diversos setores acelerarem suas vendas. Confira como as marcas estão se preparando para o período:

Grupo Bimbo amplia aposta em panetones com Seven Boys, Pullman e Plusvita

Segundo dados da Google e Offerwise, o panetone com frutas ou chocolate está presente na mesa de 55% dos brasileiros na ceia de Natal, liderando a preferência do consumidor ao lado da tradicional farofa.

Atento a essa oportunidade, o Grupo Bimbo retorna ao mercado de panetones em um momento de impulso proporcionado pela aquisição das marcas Wickbold e Seven Boys.

A companhia utiliza um processo de fermentação natural que contribui para o desenvolvimento de sabor, aroma, textura e maciez diferenciados.

O método une conhecimentos da panificação artesanal, tecnologia, rigor de qualidade e capacidade industrial para garantir consistência em cada etapa.

Seven Boys: oferece as versões de Frutas e Gotas sabor Chocolate.

Pullman e Plusvita: apresentam a linha Premium nos sabores Frutas e Gotas de Chocolate, sendo esta última feita com chocolate de verdade.

Arno aposta em eletrodomésticos para facilitar as festas e renovar a casa

A Arno tem alguns dados essenciais em mente: as famílias brasileiras valorizam os momentos de encontro e celebração, com atenção especial à renovação do vestuário (58%) e ao cuidado com a casa (47%) para receber convidados.

A partir destes dados, a marca Arno reuniu lançamentos desenvolvidos para agilizar as tarefas domésticas e ampliar o tempo de convivência nesses momentos especiais de celebração.

Para assegurar roupas alinhadas na ceia, a marca divulga o Ferro com Estação de Vapor Express Force, equipamento compacto que reduz em até 30% o tempo de passar graças a seu vapor até três vezes maior que o de ferros convencionais e ainda pressurizado até 5,7 bar de pressão.

A rotina de cuidados com as peças também ganha a agilidade do Vaporizador Portátil Pure Pop, que fica pronto para uso em 15 segundos e traz tecnologia de escova reversível, que de um lado possui veludo para tecidos delicados e do outro lado é feito para retirar pelos e fiapos das roupas.

No cuidado com a casa e na organização pré e pós-festa, o destaque é o Aspirador e Limpadora de Pisos Sem Fio X-Clean 7.

O modelo multifuncional aspira e lava os pisos duros de forma simultânea e recolhe resíduos secos e líquidos em uma só passada, com autonomia de até 50 minutos de bateria.

Já para a lista de presentes com foco em bem-estar e praticidade no ano que se inicia, a aposta é o Liquidificador Portátil Arno Lightmix, aparelho recarregável via USB e com copo de 300 ml em Tritan, capaz de preparar shakes, vitaminas e sucos frescos em 40 segundos em qualquer lugar.

Rochedo destaca panelas antiaderentes para facilitar o preparo da ceia

Como os preparativos para a ceia lideram as intenções de compra de 65% dos brasileiros, os utensílios e equipamentos de cozinha ganham ainda mais relevância, ajudando a tornar o preparo das refeições de fim de ano mais prático e eficiente.

Para apoiar o preparo dos pratos tradicionais e simplificar a rotina na cozinha, a Rochedo destaca o Jogo de Panelas Rochedo Natural Stone.

O conjunto traz o antiaderente de alta resistência Minerium com efeito pedra, que viabiliza receitas com pouco ou nenhum óleo, além da tecnologia exclusiva da marca Thermo-Sinal, que muda de cor para sinalizar a temperatura exata para selar carnes e ingredientes com retenção de sabor e suculência.

Tietê Plaza terá Vila do Carrossel Encantado e atrações para crianças no Natal

O Tietê Plaza dá início à sua tradicional temporada natalina, no dia 7 de novembro, com o lançamento da decoração “Vila do Carrossel Encantado”, assinada por Cecilia Dale e realizada em parceria com a Lindt.

O grande destaque da experiência é o carrossel, com entrada solidária mediante a doação de um brinquedo.

Também haverá uma edição especial do Show da Luna, que leva ao público uma aventura musical protagonizada pela cientista que conquistou as crianças nas telinhas.

Grand Plaza estreia Natal Encantado com atrações gratuitas para famílias

Referência em Santo André, o Grand Plaza dá início à temporada natalina no dia 1º de novembro, com a chegada do Papai Noel e a abertura da decoração Natal Encantado.

A programação começa às 11h, na praça de alimentação, com um espetáculo protagonizado por 18 personagens, chuva de balões e duas paradas natalinas pelos corredores do shopping.

Entre as apostas da empresa estão uma árvore giratória de 12 metros, mini carrossel, balanço PCD, escorrega, cama elástica e tina giratória, além de cenários instagramáveis para registrar os momentos em família. Todas as atrações são gratuitas e de acesso livre.

Ajinomoto aposta em prepara de Natal, promoções e cashback no e-commerce

Neste ano em que celebra 70 anos de história no país, a Ajinomoto do Brasil planejou ofertas especiais de Natal em seu e-commerce, a Loja Ajinomoto.

A iniciativa contará com promoções em diversos produtos de seu portfólio, kits exclusivos e um kit presenteável de SAZÓN.

Todas as compras também contarão com cashback, o que pode garantir mais benefícios aos consumidores. O objetivo é tornar a experiência de compra mais vantajosa neste período festivo.

Rumo leva Trem de Natal e Maria Fumaça iluminados a três estados

Entre os dias 2 e 20 de dezembro acontece o projeto Rumo ao Natal. No estado de São Paulo, a atração principal será o tradicional Trem de Natal.

Já no Paraná e em Santa Catarina, as famílias poderão acompanhar o percurso da histórica Maria Fumaça.

Ambas as composições circularão especialmente iluminadas e decoradas para a época, levando o Papai Noel a bordo e promovendo apresentações culturais gratuitas, em uma grande celebração da cultura e da tradição ferroviária.

Krups lança cafeteira automática compacta para presentear no Natal

No segmento de presentes de alto padrão e com o objetivo de transformar o encerramento da ceia em um ritual sofisticado, a Krups leva sua expertise internacional na arte do café para o ambiente doméstico.

O grande lançamento da marca para o período é a Máquina de Café Automática Krups Coffee Crush Experience, modelo supercompacto com apenas 15 cm de largura.

Com moedor integrado em aço inoxidável e 15 bares de pressão, o aparelho mói os grãos na hora para extrair bebidas aromáticas com crema aveludada.

O sistema intuitivo permite personalizar intensidade, nível de moagem e temperatura, além de transitar com facilidade do clássico espresso encorpado ao café filtrado e a receitas refrescantes de cold brew.