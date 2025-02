Morte de Gene Hackman: filha do ator suspeita de envenenamento por monóxido de carbono

A família do ator Gene Hackman, de 95 anos, e a esposa dele, Betsy Arakawa, de 63, acredita que a morte deles pode ter sido causada por envenenamento por monóxido de carbono. Segundo o TMZ, Elizabeth Jean Hackman, filha do ator, revelou à polícia que eles não têm certeza, mas essa é a principal suspeita.

Tragédia

O ator Gene Hackman, 95 anos, foi encontrado morto em sua residência em Santa Fé, Novo México, ao lado da esposa, a pianista Betsy Arakawa, 64 anos. O cachorro do casal também foi encontrado sem vida. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 27, por veículos como o Santa Fé New Mexican, a revista Variety e a Sky News.

Segundo o escritório do xerife do condado de Santa Fé, não há evidências de crime. “A causa exata da morte ainda não foi determinada. Esta é uma investigação ativa e em andamento”, afirmou o xerife Adan Mendoza.

Um ícone do cinema e duas estatuetas do Oscar

Gene Hackman construiu uma carreira sólida ao longo de seis décadas, participando de mais de 80 filmes. Seu primeiro grande destaque veio com Bonnie e Clyde (1967), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante.

Nos anos seguintes, consolidou-se como um dos grandes nomes de Hollywood. Venceu seu primeiro Oscar por sua atuação como o detetive Popeye Doyle no clássico policial Operação França (1971). Mais de duas décadas depois, recebeu sua segunda estatueta, dessa vez como melhor ator coadjuvante, pelo faroeste Os Imperdoáveis (1992), dirigido por Clint Eastwood.

Ao longo da carreira, Hackman foi indicado ao Oscar em outras três ocasiões, incluindo seu papel como um agente do FBI no drama Mississippi em Chamas (1988).

Nos anos 2000, Hackman decidiu se afastar de Hollywood e anunciou sua aposentadoria. Alegou que os papéis que recebia estavam limitados a personagens mais velhos e que preferia viver uma rotina mais tranquila. Seu último trabalho foi na comédia Bem-vindo à Mooseport (2004).

Desde então, viveu recluso em sua casa no Novo México, ao lado de Arakawa, com quem era casado desde 1991. Anteriormente, foi casado com Faye Maltese, com quem teve três filhos.