Veja os brasileiros mais buscados no Google em 2025

A curiosidade dos brasileiros no Google em 2025 revelou um mix de celebridades, polêmicas e conquistas internacionais. O Google revelou quem foram as personalidades nacionais mais buscadas neste ano.

Preta Gil liderou as buscas com 2 milhões de pesquisas em julho, seguida por Fernanda Torres, que apareceu em dois momentos distintos do ano relacionados à temporada de premiações internacionais. O levantamento mostra desde ícones da cultura pop até personagens de casos criminais que voltaram ao noticiário.

Confira:

Fernanda Torres - Janeiro e Março

A atriz brasileira dominou as buscas no início do ano com picos em janeiro (550 mil) e março (850 mil). O interesse está diretamente ligado à sua indicação ao Oscar 2025 por "Ainda Estou Aqui" e à vitória no Globo de Ouro como Melhor Atriz em Drama, tornando-se a primeira brasileira a conquistar o prêmio na categoria.

Bruna Marquezine - Fevereiro

A atriz acumulou 200 mil buscas em fevereiro, período marcado por especulações sobre sua carreira internacional e vida pessoal. Marquezine tem se consolidado como uma das brasileiras com maior projeção global, especialmente após papéis em produções internacionais. O mês também foi marcado pelo término de seu relacionamento com João Guilherme e pelo destaque da série "Amor da Minha Vida" no New York Times.

Otávio Mesquita - Abril

O apresentador registrou 400 mil buscas em abril, período marcado pela repercussão de acusações de assédio sexual feitas por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa "The Noite". O caso, que se referia a um episódio de 2016, gerou amplo debate sobre os limites do humor e condutas inadequadas no ambiente de trabalho televisivo.

Zé Felipe - Maio

O cantor sertanejo foi o mais buscado em maio, com 500 mil pesquisas. Casado com a influenciadora Virginia Fonseca, Zé Felipe mantém presença constante nas redes sociais e na mídia. O período foi marcado por especulações sobre a separação do casal, que só seria confirmada oficialmente meses depois, e pela divulgação de sua turnê nacional.

Léo Lins - Junho

O comediante acumulou 200 mil buscas em junho, mês marcado pela condenação a oito anos e três meses de prisão por discriminação e preconceito em um show de stand-up. A sentença, relacionada ao espetáculo "Perturbador" de 2022, gerou amplo debate sobre os limites do humor e liberdade de expressão no Brasil.

Preta Gil - Julho

A cantora liderou as buscas do ano com impressionantes 2 milhões de pesquisas em julho. O volume está relacionado à sua morte aos 50 anos, no dia 20 de julho, em Nova York, após luta contra o câncer de intestino. Diagnosticada com o tumor em janeiro de 2023, Preta enfrentou uma recidiva da doença em agosto de 2024 e buscava tratamento experimental nos Estados Unidos.

Samuel (Gato Preto) - Agosto

O influenciador digital registrou 180 mil buscas em agosto, período marcado por sua prisão após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Dirigindo um Porsche em alta velocidade, ele colidiu com outro veículo e fugiu do local. Laudos posteriormente apontaram consumo de álcool, ecstasy e maconha antes do acidente.

JP Mantovani - Setembro

O empresário, modelo e ex-participante de reality shows acumulou 500 mil buscas em setembro. JP Mantovani morreu aos 46 anos, no dia 21 de setembro, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele pilotava uma Harley Davidson quando colidiu com um caminhão de limpeza urbana. Era casado com Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge.

Vini Jr. - Outubro

O jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid foi o mais buscado em outubro, com 200 mil pesquisas. O interesse está relacionado à cerimônia da Bola de Ouro 2025, realizada em 22 de setembro, onde Vini Jr. surpreendentemente caiu para a 16ª posição, sua pior colocação desde que passou a figurar entre os 30 indicados. Um ano antes, ele havia ficado em segundo lugar na premiação.

Suzane Von Richthofen - Novembro

A condenada pelo assassinato dos próprios pais voltou a ser o foco das buscas em novembro, com 200 mil pesquisas. O interesse está ligado ao lançamento da série "Tremembé", do Prime Video, protagonizada por Marina Ruy Barbosa, que retrata a vida de presidiárias famosas. Suzane, que cumpre pena em regime aberto desde 2023, vive atualmente no interior de São Paulo, é mãe e mudou de sobrenome.

Carol Lekker - Dezembro

A influenciadora fechou o ano como a mais buscada em dezembro, com 50 mil pesquisas. O interesse está relacionado à sua expulsão do reality show "A Fazenda 17", da Record, ocorrida no dia 11 de dezembro, uma semana antes da grande final. Carol foi eliminada após agredir a participante Duda Wendling durante transmissão ao vivo, violando as regras do programa.