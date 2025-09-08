Casual

Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos

A artista passou por uma traqueostomia em julho e teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico

Angela Ro Ro: cantora morre aos 75 anos (Wikimedia Commons)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14h36.

Última atualização em 8 de setembro de 2025 às 14h55.

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, em decorrência de uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico. A notícia foi informada pela ex-namorada da artista, Laninnha Braga, e pelo produtor Paulinho Lima, amigo de longa data dela.

Ro Ro estava internada no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, desde julho, quando passou por uma traqueostomia para tratar uma infecção pulmonar. Pouco antes, a cantora havia declarado nas redes sociais que passava por problemas de saúde e que não tinha perspectiva de alta ou cura.

Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves em 5 de dezembro de 1949, no Rio de Janeiro, a cantora teve uma trajetória marcada pela luta e superação. A voz rouca e grave, inconfundível, e as composições autênticas fizeram dela uma das figuras mais queridas da música brasileira, especialmente nas décadas de 1970 e 1980.

Carreira de sucesso e contribuição para música brasileira

A carreira de Ro Ro começou de maneira pouco convencional, após uma temporada na Europa, onde passou por dificuldades. Durante a estadia em Londres, trabalhou como faxineira, garçonete e lavadora de pratos. Foi com o apoio de Glauber Rocha que entrou no cenário musical, participando do emblemático álbum Transa de Caetano Veloso, em 1971.

Ela conquistou a fama com o lançamento de seu primeiro álbum homônimo em 1979, que trouxe hits como Gota de sangue, Tola foi você e Amor, meu grande amor. Durante os anos seguintes, ela seguiu criando discos que se tornaram referências no Brasil, como Escândalo! (1981) e A vida é mesmo assim (1984).

Após lutar contra vícios e ganhar uma nova perspectiva de vida, Ro Ro voltou aos palcos com força renovada e, em 2000, lançou Acertei no milênio, um álbum que refletiu a mudança de hábitos e um novo começo. Entre os anos 2000 e 2010, continuou a surpreender com discos autorais como Compasso (2006) ou com homenagens, como o tributo Coitadinha bem feito: As canções de Angela Ro Ro (2013).

O último trabalho da cantora, Selvagem (2017), demonstrou que a artista, mesmo após uma carreira cheia de altos e baixos, continuava fiel à sua essência e ao seu público. Angela Ro Ro deixa um legado imenso na música brasileira, marcada pela autenticidade e pela coragem de expressar suas emoções mais profundas através das canções.

