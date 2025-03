George Foreman, famoso pelo boxe e pelo grill elétrico, morre aos 76

Morreu nesta sexta-feira, 21, George Foreman, campeão mundial de boxe e um dos principais nomes da história do esporte. Ele tinha 76 anos. A morte foi confirmada pela família, mas causa não foi divulgada.

Foreman ficou conhecido pela participação na luta com Muhammad Ali, em 1974, na chamada “Batalha na Selva”, no Zaire. O duelo virou documentário vencedor do Oscar, "Quando Éramos Reis". Ali venceu o então invicto Foreman e reconquistou o título mundial.

Décadas depois, Foreman voltaria a surpreender o mundo: em 1994, aos 45 anos, tornou-se o mais velho campeão mundial dos pesos-pesados da história, ao nocautear Michael Moorer.

Além do esporte, Foreman construiu uma carreira de sucesso como empreendedor e pastor. Após se afastar do boxe no fim dos anos 1970 por motivos religiosos, lançou produtos com seu nome, o mais famoso deles o George Foreman Grill, que vendeu mais de 100 milhões de unidades no mundo.

Segundo ato e legado fora do ringue

Nos anos 1980, voltou aos ringues. Sua trajetória de retorno foi marcada por bom humor, discursos contra o etarismo e uma postura mais acessível, contrastando com a imagem agressiva do início da carreira.

Transformado em símbolo de reinvenção, Foreman passou a ser reconhecido por uma geração inteira como o “homem do grill”, mais do que pelo cinturão de campeão mundial.

Fora do esporte, escreveu livros, participou de programas de TV e se tornou figura constante nas redes sociais.