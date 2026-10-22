'Ciclone monstro': onde vai passar o tufão Champi e quais países serão afetados?

RESUMO ＋ O supertufão Champi, apelidado de "ciclone monstro", deve passar próximo ao nordeste de Taiwan nesta sexta-feira, 23, antes de avançar em direção ao leste da China e ao sul do Japão. O sistema registrou os ventos sustentados mais fortes de 2026, segundo a Nasa, e ainda ameaça a região com chuvas intensas, rajadas acima de 200 km/h e ondas superiores a 6 metros.

O supertufão Champi, conhecido como "ciclone monstro", deve passar próximo ao nordeste de Taiwan nesta sexta-feira, 23, e seguir em direção ao leste da China e ao sul do Japão durante o fim de semana. Apesar de ter perdido intensidade, o fenômeno ainda ameaça a região com chuvas fortes, rajadas de vento acima de 200 km/h e ondas de mais de 6 metros.

O sistema registrou os ventos sustentados mais fortes do planeta em 2026, segundo a Nasa, ao atingir 296 km/h na terça-feira, 20. Pelo critério de pressão central, porém, o furacão Polo, no Pacífico Leste, permanece à frente.

Taiwan emitiu alerta terrestre na quinta-feira, 22. Mais de 200 voos foram cancelados na ilha e no Japão, segundo a agência Reuters.

Onde está o ciclone monstro e qual é sua intensidade?

Às 11h de quinta-feira, no horário de Taiwan, o Champi estava a aproximadamente 520 quilômetros a leste-sudeste de Eluanbi, no extremo sul da ilha, segundo a Administração Central de Meteorologia (CWA).

O tufão avançava para noroeste a uma velocidade entre 15 km/h e 20 km/h. Seus ventos sustentados chegavam a 184 km/h, com rajadas de até 227 km/h.

O raio do sistema havia aumentado para 320 quilômetros, dimensão suficiente para atingir quase toda Taiwan.

A trajetória prevista ainda apresenta diferenças entre os serviços meteorológicos. A maioria das agências internacionais considera improvável que o tufão atinja diretamente Taiwan, enquanto o Centro Meteorológico Nacional da China prevê que o sistema toque terra no leste da ilha por volta de sábado, 24, antes de avançar, mais fraco, em direção à província chinesa de Fujian.

Mapa de monitoramento meteorológico mostrando a projeção da trajetória do supertufão Champi. (JTWC Tropical Warnings)

Qual é a rota do tufão Champi nos próximos dias?

As previsões indicam que o Champi deve afetar Taiwan, o leste da China e o sul do Japão antes de perder força no início da próxima semana.

Sexta-feira, 23: previsão de maior impacto em Taiwan, principalmente na costa nordeste. A aproximação máxima deve ocorrer no fim do dia, enquanto a chuva começa a atingir o leste da China.

previsão de maior impacto em Taiwan, principalmente na costa nordeste. A aproximação máxima deve ocorrer no fim do dia, enquanto a chuva começa a atingir o leste da China. Sábado, 24: os efeitos em Taiwan devem continuar até o início da tarde. O tufão avança em direção a Kyushu, no sul do Japão, com previsão de passagem pela região de Yonaguni, em Okinawa.

os efeitos em Taiwan devem continuar até o início da tarde. O tufão avança em direção a Kyushu, no sul do Japão, com previsão de passagem pela região de Yonaguni, em Okinawa. Domingo, 25: a chuva persiste no leste da China. Segundo a Weathernews, o Champi deve enfraquecer para tempestade tropical severa no Mar da China Oriental, com ventos de aproximadamente 102 km/h.

a chuva persiste no leste da China. Segundo a Weathernews, o Champi deve enfraquecer para tempestade tropical severa no Mar da China Oriental, com ventos de aproximadamente 102 km/h. Segunda-feira, 26: já como tempestade tropical, o sistema deve acelerar em direção ao Estreito de Tsushima, entre a Coreia do Sul e o Japão.

Os horários das previsões são locais. Taiwan, China e Filipinas estão 11 horas à frente de Brasília, enquanto o Japão está 12 horas à frente.

Taiwan prevê quase 1 metro de chuva e ondas acima de 6 metros

A Administração Central de Meteorologia de Taiwan alertou para ondas superiores a 6 metros no litoral e acumulados de chuva próximos de 1 metro em áreas montanhosas do norte, incluindo regiões próximas a Taipei.

Segundo a AccuWeather, as rajadas podem chegar a 190 km/h em Taiwan e no leste da China.

O presidente taiwanês, Lai Ching-te, pediu que a população evite áreas montanhosas e o litoral. O alerta coincide com o feriado prolongado do Dia da Retrocessão.

De acordo com a AFP, cerca de 23 mil militares foram colocados de prontidão para operações de resgate.

O Ministério dos Transportes informou o cancelamento de 125 voos na quinta-feira, principalmente domésticos. Até aquele momento, a rede ferroviária não havia sido afetada.

China e Japão também se preparam para a chegada do tufão

A China mantém alerta azul, o nível mais baixo de uma escala de quatro categorias, diante da previsão de chuvas fortes e ventos nas províncias costeiras de Zhejiang e Fujian e em Xangai, um dos principais centros econômicos do país, segundo o South China Morning Post.

Zhejiang iniciou sua resposta de emergência na quarta-feira, 21, e planeja retirar moradores vulneráveis das áreas de risco, incluindo idosos, pessoas com deficiência, gestantes e pessoas doentes.

Dependendo da trajetória do tufão, cidades como Hangzhou, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou e Xiamen também poderão sentir os efeitos, segundo a MetSul Meteorologia.

No Japão, as companhias Japan Airlines, ANA e Skymark cancelaram mais de 100 voos previstos entre quinta-feira e domingo, 25. Mais de 11 mil passageiros foram afetados.

O Champi também provocou mudanças no Keen Sword, exercício militar conjunto dos Estados Unidos e do Japão realizado em ilhas japonesas próximas a Taiwan.

Por que o Champi é chamado de ciclone monstro?

A expressão "ciclone monstro" não é uma classificação meteorológica oficial. O apelido ganhou força devido à intensidade do Champi e à rapidez com que seus ventos aumentaram.

Ao se aproximar de Guam, território dos Estados Unidos no Pacífico, o sistema passou de ventos de 110 km/h para 220 km/h em apenas 24 horas.

O tufão passou a cerca de 16 quilômetros do extremo sul de Guam no fim de semana, com força equivalente à categoria 4. Metade da ilha ficou sem energia elétrica, e o presidente americano, Donald Trump, aprovou uma declaração de emergência.

Na terça-feira, 20, o Champi atingiu seu pico de intensidade sobre o Mar das Filipinas. Ao entrar na área de monitoramento das autoridades filipinas, recebeu o nome local de Rosal.

O Champi é o sétimo ciclone de categoria 5 registrado no mundo em 2026. O ano pode superar a marca de 12 tempestades dessa intensidade registrada em 1997, período marcado por um El Niño muito forte.

Em setembro, cientistas confirmaram que o atual El Niño atingiu a condição de super El Niño, fenômeno que favorece a formação de tempestades no Pacífico.

O nome Champi foi sugerido pelo Laos e faz referência a uma flor, a champaca-branca ou a plumeria.

O ciclone monstro pode atingir o Brasil?

Não. O Champi está no oeste do Oceano Pacífico, distante do território brasileiro, e as previsões indicam que o sistema deve perder intensidade na região entre o Japão e a Coreia do Sul.

O tufão também não tem relação com os ciclones extratropicais que atingem o Sul do Brasil, incluindo os sistemas conhecidos como ciclones-bomba.