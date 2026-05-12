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Copa do Mundo impulsiona turismo de luxo em Miami

Em Miami, bairros como Bal Harbour atraem viajantes que querem assistir aos jogos com mais controle sobre conforto e serviços

Beach Haus: espaço atende perfis que mesclam turismo e permanência estendida (Divulgação/Divulgação)

Beach Haus: espaço atende perfis que mesclam turismo e permanência estendida (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 12 de maio de 2026 às 12h48.

A Copa do Mundo de 2026 deve intensificar um movimento no turismo internacional: a transformação de eventos populares em experiências segmentadas. Em Miami, bairros como Bal Harbour atraem viajantes que querem assistir aos jogos com mais controle sobre conforto e serviços, combinando hospitalidade, gastronomia e acesso facilitado ao estádio.

Esse comportamento se conecta à ascensão do quiet luxury, tendência que valoriza experiências sem ostentação explícita. O foco recai sobre privacidade, serviço e localização, especialmente em destinos à beira-mar com infraestrutura consolidada.

Há, porém, uma contradição: o futebol, historicamente ligado à cultura de massa, passa a ser mediado por camadas de exclusividade. O jogo se integra a um pacote mais amplo de consumo que inclui hospedagem, compras e experiências culturais.

Em Bal Harbour, essa lógica se materializa na combinação entre hotéis, varejo e gastronomia. O resort The St. Regis Bal Harbour opera com foco em estadias de curta duração durante grandes eventos, enquanto o Beach Haus atende perfis que mesclam turismo e permanência estendida. Já o SeaView Hotel mantém uma proposta baseada em continuidade histórica, explorando o valor do heritage, herança cultural, como diferencial competitivo.

A cena gastronômica também funciona como vetor de atração. Restaurantes como Makoto (japonês), Carpaccio (italiano), Hillstone (americano), Avenue 31 (mediterrâneo) e o SLIM’S, steakhouse criada por Stephen Starr, indicam uma diversificação que acompanha o aumento do fluxo internacional durante eventos como a Copa.

The St. Regis Bal Harbour: estadias de curta duração durante grandes eventos (Divulgação/Divulgação)

Lifestyle como estratégia de mercado

O fortalecimento do Bal Harbour Shops, que completa 60 anos com um projeto de expansão que deve dobrar sua área e adicionar mais de 35 novas operações, sinaliza uma estratégia centrada no varejo de luxo como âncora econômica. O shopping funciona como ponto de convergência entre turismo e consumo, conectando marcas globais a um público de alta renda.

Iniciativas como o programa Bal Harbour Unscripted, que oferece acesso a instituições culturais, e a criação do Waterfront Park ampliam a oferta para além das compras, estruturando um lifestyle, estilo de vida, baseado em cultura e bem-estar.

Esse modelo acompanha mudanças geracionais, com consumidores que priorizam experiências integradas — esporte, cultura e lazer no mesmo destino. Ao mesmo tempo, reforça uma lógica em que cidades passam a competir por visitantes de alto gasto, especialmente durante eventos globais.

Bal Harbour, ao se associar à Copa, busca consolidar sua posição nesse mercado. A estratégia combina hospitalidade, varejo e cultura, mas também evidencia um limite: ao segmentar a experiência, o destino se distancia do caráter coletivo que historicamente define o futebol.

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