De IA ao TikTok: como a tecnologia quer revolucionar a Copa do Mundo 2026

A Copa do Mundo de 2026 promete ser a mais tecnológica da história do futebol. A Fifa pretende usar inteligência artificial, avatares 3D dos jogadores, câmeras no corpo dos árbitros e até recursos inspirados em videogames para transformar a experiência de quem assistir às partidas dentro e fora dos estádios.

Segundo informações do The Conversation, o torneio terá mais câmeras, mais dados em tempo real e maior integração com plataformas digitais do que qualquer edição anterior da competição.

Nesta edição, a Copa do Mundo será disputada em Estados Unidos, Canadá e México, reunirá 48 seleções e terá 104 partidas. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, chegou a comparar o torneio a “104 Super Bowls”.

IA, avatares e câmeras entram em campo na Copa

Antes do torneio, jogadores passarão por cabines de digitalização capazes de registrar medidas corporais detalhadas para criar avatares 3D com inteligência artificial. A tecnologia ajudará principalmente o sistema semiautomatizado de impedimento e permitirá rastreamento mais preciso dos atletas durante as partidas.

A Fifa também pretende usar IA para melhorar a estabilização das imagens captadas por câmeras instaladas nos árbitros. Cada partida contará com cerca de 45 a 50 câmeras espalhadas pelo estádio.

Além das tradicionais câmeras em mastros e das "câmeras-aranha" suspensas por cabos, a competição também terá equipamentos 360º e a chamada “visão do árbitro”, que mostrará ao público exatamente o que o árbitro vê dentro de campo.

As câmeras corporais já haviam sido testadas anteriormente na Copa do Mundo de Clubes, mas agora ganharão mais espaço nas transmissões ao vivo.

Segundo os organizadores, a proposta é tornar a experiência mais imersiva para quem acompanha os jogos pela televisão ou celular.

A Fifa também fechou acordos inéditos com as redes sociais TikTok e YouTube. As plataformas terão acesso a bastidores, transmissões ao vivo de partes das partidas e conteúdos exclusivos produzidos especialmente para o digital, segundo o The Conversation.

Outro foco da Fifa será o chamado “data-tainment”, conceito que mistura estatísticas esportivas, entretenimento e gráficos em tempo real. A ideia é usar dados oficiais de rastreamento óptico para gerar análises instantâneas durante as transmissões, aproximando a experiência do futebol da linguagem visual usada em esportes americanos e videogames.

Nos estádios, torcedores também receberão estatísticas e informações em tempo real nos celulares e nos telões das arenas.

Fifa quer transformar forma de assistir futebol

Segundo o The Conversation, a meta da Fifa é aproximar a experiência de quem assiste em casa da sensação de estar dentro do estádio. Ao mesmo tempo, a entidade tenta oferecer aos torcedores presentes nas arenas recursos típicos das transmissões televisivas, como replays instantâneos, análises e gráficos ao vivo.