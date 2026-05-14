12 novidades gastronômicas em São Paulo

A cena gastronômica paulistana segue em constante movimento. Entre collabs inéditas, festivais, menus renovados e inaugurações que movimentam diferentes regiões da capital, chefs e restaurantes apresentam experiências que reforçam a criatividade e a diversidade que consolidaram São Paulo como um dos principais polos gastronômicos do mundo.

Nesta temporada, as novidades passam por encontros entre diferentes cozinhas, releituras de clássicos, novas cartas de drinques e menus sazonais renovados. Confira uma seleção de experiências para acompanhar o melhor da gastronomia da cidade.

Paul’s Boutique e Fat Buddha

A Paul’s Boutique anuncia uma colaboração com o Fat Buddha, trazendo uma fusão criativa entre a pizza artesanal e a cozinha asiática contemporânea. À frente da criação, Paul Cho, chef da Paul’s Boutique, apresenta o BAO Paul’s (R$ 45 com duas unidades), com panceta cozida e chapeada, american cheese, milho, um toque agridoce de Mike’s Hot Honey, cebolinha fresca e pimenta togarashi.

Do outro lado da parceria, o chef Rodolfo Srour, do Fat Buddha, desenvolveu a Katsu Pizza (R$ 24 a fatia), uma interpretação que leva a técnica do katsu para o universo das pizzas. A receita combina mussarela, molho de tomate, copa-lombo cozido lentamente e empanado na panko, molho tonkatsu, vagem, maionese kewpie e gergelim.

A collab acontece nos dias 19, 20 e 21 de maio, apenas nas unidades físicas de ambas as casas. O BAO Paul’s será vendido exclusivamente na unidade do Fat Buddha, no Brooklin. A Katsu Pizza estará disponível apenas na Paul’s Boutique do Itaim Bibi.

Serviço: Paul’s Boutique Pizza. R. Dr. Renato Paes de Barros, 167 - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h | Aceita VR. Fat Buddha. Rua Flórida, 1386 – Brooklin, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda e terça, das 11h30 às 15h e das 18h às 22h; quarta a domingo das 11h30 às 22h

Pirajá e o Dia da Coxinha

No próximo dia 18 de maio, data dedicada a um dos salgados mais amados do país, o Bar Pirajá promove uma ação especial em parceria com a Catupiry para comemorar o Dia da Coxinha. Durante uma hora — das 18h às 19h — todas as unidades da casa, incluindo a operação em Campinas, irão distribuir gratuitamente 1.000 coxinhas aos clientes. A ação é válida enquanto durarem os estoques.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo – Tel: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h às 00h, quinta das 12h às 01h, sexta e sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h | Aceita VR | @barpiraja.

Rabo di Galo recebe Michael John

Rabi di Galo: bar recebe o bartender Michael John (Divulgação/Divulgação)

O Rosewood São Paulo apresenta uma colaboração especial no Rabo di Galo, bar dedicado à coquetelaria brasileira contemporânea. Amanhã, 15, o espaço recebe o bartender Michael John para uma noite de guest bartending que propõe um encontro entre técnica, repertório internacional e ingredientes brasileiros.

Para a ocasião, o bartender apresenta uma seleção de coquetéis inéditos, disponíveis por R$ 65 cada, que exploram ingredientes brasileiros sob uma leitura contemporânea. Entre as criações, destacam-se combinações como graviola com gin e jambú; abacaxi com whisky e soda; açaí com vodka e pimenta-da-jamaica; e goiaba com uísque e notas cítricas, compondo uma experiência que transita entre frescor, complexidade e expressão aromática.

Serviço: O evento acontece no dia 15 de maio, das 20h às 23h, e é aberto ao público. Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0502 | saopaulo.reservas@rosewoodhotels.com

Festival Hereford Argentino no Corrientes 348

Corrientes 348: Asado de Tira (Fernanda Brito/Divulgação)

O restaurante Corrientes 348 lança festival em parceria com a Antiguas Estancias Don Roberto, uma das mais tradicionais produtoras de carnes premium da Argentina, com mais de 80 anos de história. Serão oferecidos sete cortes de origem especial, em quantidades limitadíssimas.

Os cortes são provenientes da raça Hereford, nascidos, criados e recriados na província de San Luis, no centro-oeste da Argentina. A fazenda conta com um sistema de ciclo completo natural, com animais criados livres de hormônios, recriados em pastagens naturais de alfafa e finalizados com milho produzido na própria fazenda.

Na seleção de cortes estão bife de chorizo (R$ 240), entraña (R$ 370) e asado de tira (R$ 310), este último apontado por Freitas como um dos destaques da temporada. Os cortes entraram em cartaz no dia 13 de maio, nas unidades da casa em São Paulo e no Rio de Janeiro, e seguem disponíveis enquanto durarem os estoques.

Serviço: 2 unidades + Jardins: Rua Bela Cintra, 2305 - Consolação, São Paulo/SP – Fone: (11) 3088-0276 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h | @corrientes348

Coda aos finais de semana

Coda: menu executivo com ossobuco e spaguetti e camarão (Karim Rojas/Divulgação)

Inaugurado em outubro, o Coda marca o retorno de Alê D’Agostino à coquetelaria paulistana, simbolizando uma nova fase pessoal e profissional. Localizado na Vila Buarque, o bar conta com uma agenda quinzenal de música ao vivo e um brinde coletivo nas noites de sexta e sábado.

Para completar a experiência na casa, o bar agora também oferece um menu de almoço especial aos sábados e domingos. Com um cardápio que equilibra clássicos da gastronomia urbana e releituras autorais, a nova proposta gastronômica divide-se em etapas pensadas para diferentes momentos, desde um compartilhamento descontraído até refeições completas.

Para iniciar, o menu aposta em entradas como a Burrata com Molho Romesco (R$ 68) e o Guioza de Cogumelos (R$ 39). Entre os pratos principais, as sugestões da cozinha destacam o Ossobuco com Purê de Batata (R$ 103) e o Spaghetti e Camarão (R$ 117), que leva bisque, bacon e molica de limão.

Para quem busca uma opção mais leve ou rápida, o cardápio oferece o Sanduíche de Rosbife (R$73) com coleslaw, Salada de Folhas (R$ 63), com compota de pêra, azul cuestinha e castanhas. Com opção de acompanhamento de atum ou rosbife, por R$ 93. Além disso, há a opção da Pasta a la Vodka (R$ 71).

Serviço: Rua Barão de Tatuí, 233 – Vila Buarque, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 18h à 0h, sexta das 17h à 1h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h às 17h | @_codabar

Nova carta de drinques no Oculto

Oculto: drinque Floresta Negra (Brunno Carone/Divulgação)

O Oculto apresenta uma nova carta de drinques assinada pela bartender Gabriela Fernandes com tema Art Nouveau. O movimento, que marcou o final do século XIX e o início do XX, ficou conhecido por se propor a transformar tudo em arte, utilizando conceitos inspirados na natureza com linhas orgânicas e estética fluida. Agora, ele é reinterpretado na coquetelaria.

A nova carta traz criações delicadas e aromáticas, como o Sussurro Ornamental (R$ 49), um drinque que equilibra dulçor, acidez e notas defumadas. Ele é preparado com White Duck Smoked, Amaretto Da Leone San Basile, limoncello, vermute e cambuci. Na seção dedicada aos drinques sem álcool, aparece a Libélula Prismática (R$ 32), de cupuaçu, xarope de coco, limão, água de coco e aquafaba.

Por fim, as “experiências líquidas” reúnem combinações que surpreendem os sentidos. O Floresta Negra (R$ 45), um drinque mais intenso e estruturado, apresenta notas marcantes de chocolate e fruta. Ele combina Woodford Reserve, licor de cereja, Vermute Aperitivo San Basile, calda de cereja e bitter de chocolate.

Serviço: Rua Fidalga, 120 - Vila Madalena, São Paulo/SP - Fone: (11) 4040-3673 | Horário de funcionamento: quarta das 19h à 1h, quinta a sábado das 19h às 21h30 e das 22h à 1h | Reservas pelo site http://www.getinapp.com.br/sao-paulo/castelinho | @castelooculto

Queijos e trilhas

Jefferson Rueda: churrasco ao som de uma abertura especial de viola (Leo Martins/Divulgação)

Mais do que uma prova em meio às paisagens da Cuesta Paulista, o “Pardinho Trail Experience”, que acontece no dia 30 de maio, em Pardinho (SP), propõe uma imersão gastronômica ao ar livre. Ao longo do percurso e durante toda a programação na Vila Gastronômica, os participantes são convidados a degustar ingredientes artesanais e conhecer produtores locais.

Na primeira parada, os participantes são recebidos com vista para o Gigante Adormecido enquanto degustam o Queijo Mandalinha harmonizado com a Cocada Cremosa Dona Lázara e o vinho Terraluna Sauvignon Blanc, da Vinícola Refúgio, em uma combinação leve e equilibrada. A experiência conta ainda com hidratação da Mamba Water e ambientação musical inspirada na cultura Pardinhense.

A segunda estação — exclusiva para os participantes que optarem pelo percurso de 6 km — acontece em um dos trechos mais emblemáticos da paisagem da Cuesta Paulista, com vista para o Gigante, Três Pedras e Bofete. Nela, o intenso Queijo CuestAzul é servido ao lado da geleia de figo, cardamomo e conhaque da La Ferme Moderne, harmonizado com o blend tinto leve Cuesta, da Vinícola Dejota. A parada ganha atmosfera especial com a Running Music assinada por Dejota Rios e hidratação da Mamba Water.

Já a terceira estação, também exclusiva do trajeto mais longo, traz um cenário contemplativo com vista para a Sapucaia. A experiência reúne o Queijo Mandala com mel de abelhas nativas Uruçu Boca de Renda, da MBee, acompanhado pelo chá da Vale da Pedra Infusiva e pelo Syrah Vale da Pedra, da Guaspari. O momento é embalado pela apresentação da Violino Experience, em meio à natureza.

Ao final da trilha, os participantes são recebidos com Mamba Protein, taça personalizada Pardinho e medalha de participação, marcando o início da programação da Vila Gastronômica.

Às 13h, ao som de uma abertura especial de viola, começa um dos momentos mais aguardados do evento: o “Churrasco do Jeffim Rueda”. A estação reúne cortes e preparos ao vivo como entrecôte da Frigol, copa lombo e costela suína Pardinho, além da linguiça Porco Real, acompanhados por legumes da horta na brasa, arroz ‘farofão’, feijão tropeiro e tartare de banana.

Serviço: Pardinho Trail Experience: Do Queijo ao Vinho. Data: 30 de maio de 2026. Horário: das 9h às 18h (circuito inicia às 10h). Endereço: Fazenda Bela Vista, Pardinho (SP) - Rodovia Municipal Constantino Pauletti, km 6, Pardinho. Ingressos via Ticket Sports: https://www.ticketsports.com.br

Corrutela renova menu

No Corrutela, o tempo da cozinha segue o compasso da estação. É a partir dessa lógica que os chefs Letícia Ferreira e Renato Mello apresentam o novo cardápio da casa, renovando a proposta com uma leitura sensível dos ingredientes do momento.

A sequência começa com sugestões leves, como o bolinho de milho com pimenta da casa (R$ 38) e o brioche de fermentação natural com manteiga fermentada (R$ 24) — ambos feitos no próprio restaurante. Na seção de pratos principais, a costeleta de porco chega ao lado de broa de fubá, couve, pimenta de cheiro e molho de mostarda (R$ 98).

As sobremesas encerram o percurso com ingredientes brasileiros como protagonistas. É o caso do creme de erva-mate, cuja composição traz sorbet de butiá, compota de limão-cravo e a leveza da massa folhada (R$ 47). Por fim, o menu traz os famosos ovos nevados de jenipapo, doce que consiste em um creme inglês de jenipapo fermentado com “nuvens” de claras e crumble de caramelo (R$ 39).

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 256 - Vila Madalena, São Paulo/SP | Fone: (11) 3097-9490 | Horário de funcionamento: quarta a sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h, domingo das 12h às 16h30 | Aceita VR (Alelo) | @corrutela

Mercato San Vincenzo

Mercato San Vincenzo: novidade no Ibirapuera (Bruna Laja/Divulgação)

O novo empreendimento liderado pelo chef Diego Sacilotto celebra a Itália em seu melhor estilo. Em parceria com o grupo Pecorino, o Mercato San Vincenzo chega ao Shopping Ibirapuera com uma proposta democrática e dinâmica. No menu, há antipasti como o Piatto Santo — salumeria mista do dia — com focaccia e oliva marinada (R$ 89) e pratos como a milanesa de rúcula, presunto San Daniele e tomate San Marzano (R$ 96). A experiência na casa segue com a produção de massas frescas feitas ali, à vista do público, além do forno de pizzas, que funciona o dia todo, do almoço ao jantar. Entre os sabores clássicos, destaque para a Marguerita (R$ 62), com fior di latte, molho de tomates e basílico.

Seriço: Av. Ibirapuera, 3103 (Shopping Ibirapuera) - Indianópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: todos os dias das 11h30 às 22h | @mercatosanvincenzo

Holy Tavern recebe

No próximo dia 25 de maio, a recém inaugurada Holy Tavern – casa inspirada em espaços intimistas de Nova York dos mesmos sócios da premiada Holy Burger e do Fôrno - Filipe Fernandes, Gabriel Prieto e Thyago Lemos, convida o chef Matheus Zanchini para a primeira collab do restaurante.

Em parceria com o chef Filipe Fernandes, Zanchini (atualmente em terras cariocas com o Giancarlo Restaurante e fundador do estrelado Borgo Mooca, além de passagem pelas cozinhas de casas renomadas como Alucci Alucci e D.O.M) apresenta no jantar especial um menu fechado composto por Ostras (ostras frescas com filet batido amornado com gordura do prime rib, trufa de estiva); Pithivier (lombo de atum, vieras e mousseline de camarão com uni, envoltos em massa folhada e crema de espinafre para untar) e Pancake Suzette (massa de panqueca batida com champangne, calda de laranja bahia flambado com macallan e sorvete abaunilhado). O evento que necessita reserva tem o valor fechado de R$ 500 (serviço e bebidas à parte) e será realizado em dois horários, 19h e 22h.

Serviço: Holy Tavern Bar & Restaurant. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 531, Vila Buarque. Collab chef Matheus Zanchini – 25/05 – 19h / 22h – R$ 500. Apenas com reservas: https://www.getinapp.com.br/

Aniversário no Make Hommus. Not War

Há seis anos, no dia 13 de maio de 2020, nascia o Make Hommus. Not War – não coincidentemente, na mesma data em que é celebrado o Dia Internacional do Hommus. Para comemorar o 6° aniversário da marca, o chef Fred Caffarena e a gastróloga Talita Silveira recebem, no próximo dia 17, das 13h às 17h, a chef Ieda de Matos, da Casa de Ieda.

O encontro dos cozinheiros será em clima de festa na calçada, na Rua Oscar Freire, em frente ao restaurante. Também haverá atendimento no salão, sem reservas. No menu especial do dia, entrarão pedidas que unem as especialidades dos dois chefs, como o Acarajé de grão de bico com vatapá de peixe (R$ 45), Hommus com Kebab de xinxin de galinha e especiarias (R$55), Tajine de cordeiro com cuscuz de arroz (R$ 50) e Mandioca crocante com toque de zaatar e coalhada de amendoim (R$ 39).

Serviço: 17/5/26, das 13h às 17h – Fred Caffarena recebe Ieda de Matos. Endereço: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros

Taste São Paulo

O Taste São Paulo comemora 10 anos neste ano repleto de novidades, restaurantes renomados e experiências inesquecíveis para o público paulistano. Neste ano, o evento acontece por 10 dias: 22 e 24 de maio; 29 e 31 de maio; e 04 e 07 de junho, no Parque Villa-Lobos. A expectativa é receber mais de 77 mil visitantes, que terão acesso a uma programação extensa, com mais de 30 estabelecimentos, entre bares e restaurantes, mais de 100 expositores e 650 aulas e atividades gratuitas, além de atrações musicais e experiências exclusivas, combinando gastronomia e entretenimento em um único evento.

Como estreantes, o Taste apresenta o Aiô, Varanda, Terraço Notiê, Lita, Thai Food Shop, P’Lek Bar, Fôrno e Cora – restaurantes e bares de destaque no circuito culinário da cidade, reconhecidos por suas propostas únicas, e que agora integram o maior evento gastronômico do mundo. E, para completar o line-up, o festival recebe alguns clássicos da culinária paulistana e que já estiveram em edições passadas: Aizomê, Bicol, Bráz Trattoria, Caramelo, Carole Crema, Casa Rios, Da Quebrada, Ema, Guarita, La Cura, Mapu, Ama.zo, Nelita, MAG Market, Ristorantino, Z Deli e Tasca da Esquina.

Os ingressos podem ser adquiridos na Eventim e no site oficial do festival, com opções para diferentes perfis de experiência, a partir de R$ 40.