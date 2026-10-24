RESUMO ＋ A pesquisa Futura divulgada neste sábado, 24, mostra empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL), com 50,1% dos votos válidos, e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 49,9%, no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A diferença de 0,2 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,2 pontos. Nos votos totais, o senador registra 48,2%, contra 47,9% do presidente. O levantamento também aponta índices semelhantes de rejeição aos dois candidatos e ouviu 2.000 eleitores nos dias 23 e 24 de outubro.

A nova rodada da pesquisa Futura, divulgada neste sábado, 24, aponta um cenário de empate técnico em votos válidos no segundo turno da corrida presidencial.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca 50,1% dos votos válidos, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49,9% da preferência.

A diferença de apenas 0,2 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,2 pontos.

Na comparação com a pesquisa divulgada na quarta-feira, 21, o candidato do PL oscilou de 51,5% para 50,1%, enquanto o petista avançou de 48,9% para 49,9%.

Quando considerados os votos totais, o cenário estimulado mantém o rigoroso nivelamento entre os candidatos. Neste formato, Flávio Bolsonaro tem 48,2%, ante 47,9% do atual presidente da República.

Os eleitores que declaram intenção de votar em branco ou nulo somam 2,3%, enquanto os indecisos representam 1,6% do eleitorado a poucos dias do pleito nacional.

No levantamento espontâneo, quando os nomes não são previamente apresentados aos entrevistados, Lula pontua com 46,6% e Flávio registra 46,1%. Outros nomes somam 1,2%, além de 3,7% de indecisos e 2,3% de brancos e nulos.

Rejeição espelha divisão do eleitorado

Os índices de rejeição reforçam a alta polarização da disputa, com os dois candidatos também tecnicamente empatados na resistência do eleitor. Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, 46,6% rejeitam Flávio Bolsonaro, enquanto 46,2% rejeitam Lula. Aqueles que rejeitam todos os nomes são 3,2%.

A pesquisa mediu diretamente o sentimento sobre essa polarização. Para 31,7%, o país está dividido e eles estão ao lado do presidente Lula. Já 23,4% sentem a divisão e alinham-se ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Chama atenção no levantamento o estrato do eleitorado fadigado com o atual cenário político: 25,5% afirmam estar cansados da divisão nacional, enquanto 14,4% avaliam que o país não está dividido.

A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores entre 23 e 24 de outubro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100 cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09726/2026.