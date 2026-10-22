Venezuela e oposição concordam em realizar eleições presidenciais

RESUMO ＋ O governo interino da Venezuela e representantes da oposição reafirmaram a intenção de realizar eleições presidenciais no país, com apoio dos Estados Unidos. O entendimento ocorreu após a terceira rodada de negociações, encerrada na quarta-feira, 21. Ainda não há uma data definida para a votação.

O governo interino da Venezuela e representantes da oposição reafirmaram a intenção de realizar eleições presidenciais no país, com apoio dos Estados Unidos. O entendimento foi anunciado na quarta-feira, 21, após a terceira rodada de negociações entre as partes, iniciada uma semana antes.

A chefe da delegação opositora, Dinorah Figuera, afirmou em entrevista coletiva que existe disposição dos dois lados para organizar uma nova votação presidencial.

"A vontade política é de que haja eleições", declarou.

Apesar do entendimento, as negociações ainda não estabeleceram uma data para o pleito.

Em entrevista ao jornal El Nacional, publicada na terça-feira, 20, Figuera manifestou esperança de que a eleição ocorra no fim de 2027 ou no início de 2028.

Qual é o papel dos Estados Unidos nas negociações?

Os Estados Unidos apoiam as conversas entre o governo interino venezuelano e a oposição.

Segundo Figuera, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou em encontros anteriores que o governo do presidente Donald Trump pretende apoiar a construção de instituições democráticas e a realização de eleições na Venezuela.

A declaração foi relatada pela representante da oposição e não estabelece um compromisso com uma data específica para a votação.

O que foi acordado entre governo e oposição?

Além da intenção de realizar eleições presidenciais, as delegações concordaram em revisar a legislação para restabelecer garantias aos partidos políticos.

As negociações também incluem uma revisão do processo de inabilitação de opositores, mecanismo que impede determinados políticos de disputar cargos eletivos.

As partes não divulgaram, até o momento, um calendário para a implementação dessas mudanças nem para a realização das eleições.