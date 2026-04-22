Dinossauro de 40 centímetros que desafiava cientistas era, na verdade, um filhote

Um enigma que intrigavam a comunidade científica há mais de 20 anos foi finalmente revelado. Pesquisadores do Museu de História Natural de Londres identificaram que fósseis de dinossauros excepcionalmente pequenos pertencem na verdade a filhotes de anquilossauros. Alguns dos espécimes tinham menos de um ano de idade, incluindo um possível recém-nascido.

A descoberta foi publicada no Journal of Vertebrate Paleontology e resolve um enigma que se arrastava desde a descrição inicial dos fósseis, em 2001.

O que eram os fósseis de Liaoningosaurus

Os fósseis pertencem à espécie Liaoningosaurus paradoxus. Desde sua descoberta, a espécie era classificada como um anquilossauro, grupo de dinossauros conhecidos por corpos robustos e blindados. No entanto, todos os fósseis encontrados mediam no máximo 40 centímetros de comprimento. O tamanho está muito abaixo do esperado para anquilossauros adultos, que geralmente atingem três metros ou mais.

Como nunca foram encontrados espécimes maiores, alguns pesquisadores propuseram que a espécie poderia ser um caso raro de anquilossauro em miniatura. Outros chegaram a sugerir que o animal poderia ter vivido em parte na água.

Análise óssea revela idade dos espécimes

Como todos os fósseis conhecidos têm tamanho semelhante, o comprimento do corpo por si só não permitia determinar se eram adultos ou juvenis. Para responder à questão, os cientistas examinaram a estrutura microscópica dos ossos.

Assim como os anéis de crescimento das árvores, o tecido ósseo contém linhas de crescimento que marcam cada ano de vida do animal. Os pesquisadores coletaram amostras de dois espécimes: um entre os maiores já encontrados e outro entre os menores.

Nenhum dos fósseis apresentava linhas de crescimento, indicando que ambos os indivíduos tinham menos de um ano de idade. O espécime menor também apresentava características ósseas típicas de estágios iniciais de desenvolvimento.

O professor Paul Barrett, coautor do estudo, afirmou que o fóssil menor apresentava uma linha de eclosão, uma pequena estrutura em forma de anel no osso formada no momento em que o animal sai do ovo. Segundo Barrett, o indivíduo havia eclodido recentemente quando morreu, tornando-se o primeiro filhote de anquilossauro já descoberto.

O que os filhotes revelam sobre o crescimento

Fósseis de anquilossauros juvenis são raros, e muitos não apresentam a armadura típica dos adultos. Por isso, acreditava-se que essa estrutura se desenvolvia apenas em fases posteriores.

No entanto, os fósseis de Liaoningosaurus indicam que parte da armadura já estava presente logo após o nascimento, sugerindo um desenvolvimento mais precoce dessas características.

Origem dos fósseis na China

Todos os fósseis conhecidos de Liaoningosaurus provêm da província de Liaoning, no nordeste da China, região famosa por fósseis excepcionalmente bem preservados do período Cretáceo (145 a 66 milhões de anos atrás). A área também produziu dinossauros com penas, como o Microraptor e o Sinornithosaurus.

Os fósseis se formaram em ambientes de lagos rasos, onde cinzas vulcânicas ajudaram a preservar detalhes minuciosos dos organismos.

Apesar do avanço, os cientistas ainda não encontraram exemplares adultos da espécie. A descoberta de fósseis maiores pode ajudar a entender melhor as diferenças entre filhotes e adultos e como os anquilossauros se desenvolviam ao longo da vida.