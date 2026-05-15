Quanto custa ir à Copa do Mundo 2026? Passagem, hotel, ingresso e orçamento completo

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história: 48 seleções, 104 partidas, 16 cidades-sede distribuídas por três países: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio começa no dia 11 de junho, com o jogo de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, e termina em 19 de julho, com a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, e joga toda a fase de grupos nos Estados Unidos: estreia em 13 de junho em Nova York contra o Marrocos, enfrenta o Haiti em 19 de junho em Filadélfia e conclui a fase contra a Escócia em 24 de junho em Miami.

Os ingressos

A Fifa adotou pela primeira vez um sistema de precificação dinâmica, que ajusta os valores em tempo real conforme a demanda. Os preços oficiais para jogos da fase de grupos começam em US$ 60 na Categoria Torcedor, reservada exclusivamente para torcedores de seleções participantes via federações nacionais. As demais categorias variam entre US$ 100 e US$ 750 por partida.

Na plataforma oficial de revenda da Fifa, onde os preços não são controlados pela entidade, ingressos para a estreia do Brasil já aparecem por cerca de R$ 3.000, R$ 3.500 para Filadélfia e até R$ 6.000 para Miami. Jogos do Brasil e da Argentina figuram entre os mais procurados e mais caros da fase de grupos.

Para a final, os ingressos pelo valor de face no site oficial da Fifa variam entre US$ 5.785 e US$ 10.990. No mercado de revenda, os preços chegam a extremos: quatro assentos juntos atrás de um dos gols no MetLife Stadium foram colocados à venda por US$ 2,3 milhões cada.

As passagens

Segundo levantamento do Kayak divulgado em maio de 2026, a passagem aérea de ida e volta em classe econômica saindo do Brasil para os Estados Unidos está em média em R$ 4.876. Para Nova York, as pesquisas do Google Flights mostram valores entre R$ 3.000 e R$ 6.000 para voos com conexão, e até R$ 12.815 para voos diretos. Para a Cidade do México, o valor médio fica em torno de R$ 6.298.

O custo dos deslocamentos internos também entra na conta. Para quem vai acompanhar os três jogos do Brasil na fase de grupos, a lógica é a seguinte: de Nova York para Filadélfia o transporte terrestre custa cerca de R$ 120. De Filadélfia para Miami é necessário um voo adicional, por cerca de R$ 1.000.

Um detalhe importante: o transporte entre o centro de Nova York e o MetLife Stadium, em Nova Jersey, está sendo cobrado a US$ 150 por passagem de ida e volta pela NJ Transit, empresa responsável pela linha, que não recebeu apoio financeiro da Fifa para cobrir os custos de logística nos dias de jogo. Só o deslocamento de ida e volta até o estádio pode custar cerca de R$ 750 por pessoa.

A hospedagem

As diárias nos Estados Unidos durante a Copa estão em média 42% mais caras do que no período fora do evento. Em Nova York, os hotéis chegam a US$ 1.024 por noite. Um hotel de duas estrelas custa entre R$ 2.000 e R$ 3.000 por noite. Quartos compartilhados, que seriam a opção mais econômica, variam entre R$ 1.000 e R$ 2.000 por dia.

Levantamentos estimam que seis noites em Nova York em hotel de duas estrelas somam mais de R$ 14.000. Na Filadélfia, o mesmo período fica próximo de R$ 12.000. Três dias em Miami passam de R$ 7.000.

Na Cidade do México, a alta é ainda mais expressiva: as diárias sobem entre 48,9% e 900% em relação à média habitual, dependendo do hotel e da localização.

O visto

Brasileiros precisam de visto para entrar nos três países-sede. Nos Estados Unidos, a taxa de solicitação é de US$ 185. No Canadá e no México, os valores e processos variam. O prazo de análise pode ser longo, especialmente para os EUA, e a solicitação deve ser feita com antecedência.

O orçamento total

Para acompanhar os três jogos do Brasil na fase de grupos passando por Nova York, Filadélfia e Miami, o custo estimado por pessoa fica em torno de R$ 50.000, sem considerar os ingressos. Com ingressos no mercado de revenda, o valor sobe significativamente.

Quem viaja por 15 dias em hotel de duas estrelas, incluindo hospedagem, deslocamentos internos, alimentação, transporte até os estádios e seguro viagem, chega a um gasto entre R$ 40.000 e R$ 60.000 por pessoa, dependendo das escolhas e da cidade.

Uma alternativa mais acessível é focar na Cidade do México, onde os custos de hospedagem e alimentação são significativamente menores do que nos Estados Unidos. Dallas e Houston também aparecem como opções com custo-benefício melhor do que Nova York ou Miami.

O seguro viagem para toda a América do Norte custa em média R$ 65,65 por dia. Para 15 dias, o total fica em torno de R$ 985.

Pacotes

Agências como CVC, Decolar e Encontre Sua Viagem oferecem pacotes que combinam hospedagem, traslados e, em alguns casos, ingressos. Um pacote para o jogo do Brasil na Filadélfia com quatro diárias de hospedagem, transfer e seguro viagem parte de R$ 19.128, sem passagem aérea. Pacotes para as semifinais e a final em Dallas e Nova York começam em R$ 117.528, também sem passagem internacional.