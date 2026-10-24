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Segundo turno das eleições começa no exterior; Nova Zelândia abre urnas

Votação começou às 16h deste sábado, 24, que corresponde às 8h da manhã de domingo no país

Mais de 918 mil brasileiros estão aptos a votar em 186 cidades fora do país (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Mais de 918 mil brasileiros estão aptos a votar em 186 cidades fora do país (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 16h34.

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Brasileiros com domicílio eleitoral no exterior começaram a votar no segundo turno das eleições de 2026 às 16h deste sábado, 24, pelo horário de Brasília, com a abertura da primeira seção eleitoral em Wellington, na Nova Zelândia. O país conta com 3,1 mil eleitores aptos a votar.

A votação no exterior se estende por mais de 29 horas e termina às 21h de domingo, 25, quando fecham as últimas seções no Canadá, no horário de Brasília.

Por causa da diferença de fuso horário, os brasileiros que vivem fora do país começam a votar antes da abertura das urnas em território nacional.

Nova Zelândia teve votação favorável a Lula no primeiro turno

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, boletins de urna divulgados na Nova Zelândia registraram 234 votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o equivalente a 70,48% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 64 votos, ou 19,28%.

No Brasil, votação começa às 8h de domingo

No território brasileiro, as urnas abrem às 8h de domingo, 25, pelo horário oficial de Brasília, e a votação termina às 17h.

A divulgação oficial dos resultados pelo TSE começa às 17h, incluindo os votos para presidente registrados nas seções eleitorais no exterior.

Embaixadas e consulados concentram seções eleitorais

A votação fora do Brasil ocorre principalmente em embaixadas e repartições consulares brasileiras. Outros locais também podem ser definidos pela Justiça Eleitoral em conjunto com as representações diplomáticas.

Os brasileiros com domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República. Não há votação para governador, senador ou deputados federal, estadual e distrital.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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