Copa do Mundo 2026: guia de preços para quem vai viajar para os países-sede do torneio

Falta pouco para a Copa do Mundo. Cerca de 48 seleções, 16 estádios e três países-sede marcam a abertura do principal torneio de futebol global, com início em 11 de junho. Diante da ansiedade dos amantes de esporte pelo início das partidas, o setor de turismo ganha força com a alta demanda de voos e hospedagens para a competição.

Dados do relatório de tendências 2026 WOW! Turismo do Futuro, do Kayak, indicam que 97% dos viajantes das gerações Z e Millennials planejam viajar para um grande evento em 2026, com preferência por eventos esportivos, apontados por 34% dos entrevistados*.

Diante da expectativa do público, o buscador de viagens, estruturou um guia voltado ao público brasileiro interessado em acompanhar partidas da Seleção nos países-sede da América do Norte.

O material reúne dados atualizados sobre passagens aéreas, hospedagem e orientações práticas para planejamento financeiro. O levantamento aponta que o preço médio de voos de ida e volta para os Estados Unidos está em R$ 4.876, em classe econômica, com recuo de 1% na comparação anual. O país concentra a maior parte dos jogos da competição.

O relatório também indica que Miami aparece como principal ponto de entrada para brasileiros, especialmente na comparação com Nova York. A cidade apresenta tarifas aéreas mais baixas e custos de hospedagem reduzidos para o período dos jogos da fase de grupos da Seleção.

Ainda assim, há variações relevantes: os preços dos voos registram aumento médio de 36%, enquanto as diárias de hospedagem sobem 66% em relação a 2025, com impacto direto no orçamento da viagem.

O guia detalha ainda um panorama dos custos para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira, com variações nos preços médios das passagens de acordo com a cidade-sede e a partida escolhida.

Preços médios dos voos de ida e volta, em classe econômica, para os jogos do Brasil

Destino Jogos Preço médio de voo Variação do preço médio vs 2025 Estados Unidos Durante todo o torneio R$ 4.876 - 1% Miami, EUA Brasil x Escócia R$ 5.396 + 36% Nova York, EUA Brasil x Marrocos R$ 6.102 + 14%

Preço médio da diária nas cidades-sede durante os jogos do Brasil e em Nova York durante a final:

Destino Preço médio da diária de acomodação Variação do preço médio vs 2025 Newark, EUA R$ 1.323 +46% Filadélfia, EUA R$ 2.356 +65% Miami, EUA R$ 1.583 +66% Nova York, EUA R$ 2.338 +3%

A análise do Kayak indica que o custo médio das acomodações nas cidades-sede apresenta alta de 42% em relação a 2025. Nos destinos que receberão jogos da Seleção Brasileira, Miami e Filadélfia concentram as maiores variações, com aumentos de 66% e 65% nas diárias, respectivamente.

O guia também disponibiliza consulta ao preço médio de hospedagem em todas as cidades-sede. A ferramenta amplia a possibilidade de planejamento ao permitir que torcedores avaliem diferentes destinos e acompanhem partidas de qualquer uma das 48 seleções, conforme o orçamento disponível.

Segundo Carolina Montenegro, vice-presidente sênior de Marketing e Brand da Kayak, alguns dos principais pontos que devem ser considerados para quem está planejando viagem são: flexibilidade de datas, estratégia que pode reduzir custos e ampliar o tempo de permanência no destino.

“Chegar mais cedo ou estender a estadia pode permitir tarifas melhores e mais tempo para explorar o destino”.

Outra recomendação envolve a escolha do ponto de entrada no país-sede, com possibilidade de deslocamento terrestre. “Voe para uma cidade mais barata no país-sede e planeje alugar um carro para chegar ao seu destino a partir de lá. Viajantes que pegam um carro em Nova York pagarão em média cerca de R$535 por dia; já alugar um carro na Filadélfia custa cerca de R$457 a diária”.

O uso de buscas integradas para voos e hospedagens em diferentes cidades também aparece como alternativa para otimizar custos e evitar retrabalho no planejamento.

Roteiros ampliam experiência além dos jogos

A plataforma mantém ainda um guia com sugestões de roteiros e experiências nos Estados Unidos, Canadá e México. O material propõe alternativas para ampliar a viagem esportiva, com opções que incluem atividades culturais e deslocamentos entre cidades-sede.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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