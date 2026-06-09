Irã acusa EUA de barrar torcedores da Copa do Mundo após cancelamento de ingressos

A Federação Iraniana de Futebol acusou nesta terça-feira, 9, os Estados Unidos de tentar impedir a presença de torcedores iranianos na Copa do Mundo de 2026 após o cancelamento da cota de ingressos destinada ao país para os jogos da fase de grupos.

Segundo a entidade, a medida foi adotada a menos de três dias do início do torneio e contraria as regras estabelecidas pela Fifa para a distribuição de entradas entre as seleções participantes.

Em comunicado, a federação afirmou que os Estados Unidos deram continuidade a uma série de ações que dificultam a participação iraniana no Mundial.

De acordo com a federação, o regulamento da Fifa reserva 8% da capacidade de cada partida para as seleções participantes, permitindo que as entidades nacionais distribuam ingressos aos seus torcedores por meio de canais oficiais.

O Irã afirma que recebeu inicialmente sua cota e iniciou o processo de venda para as partidas contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito.

No entanto, a entidade diz que a autorização foi posteriormente revogada.

"Nas circunstâncias atuais, não é possível fornecer sequer um único ingresso aos torcedores da seleção nacional através da federação", afirmou o órgão.

A federação classificou a decisão como uma medida contrária ao espírito esportivo e pediu que a Fifa intervenha no caso.

A denúncia ocorre em meio a uma série de dificuldades enfrentadas pela delegação iraniana para disputar o Mundial.

A seleção desembarcou no último domingo em Tijuana, no México, cidade próxima à fronteira americana, onde montou sua base operacional durante a Copa.

Segundo autoridades iranianas, cerca de 15 integrantes da delegação, além de membros da comissão técnica e dirigentes, ainda aguardam autorização para entrar nos Estados Unidos.

As restrições acontecem em meio às tensões diplomáticas entre Washington e Teerã, agravadas nos últimos meses após a escalada do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

A seleção iraniana disputará todos os jogos da fase de grupos em território americano.

A estreia será em 15 de junho contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Depois, enfrentará a Bélgica, também em Los Angeles, no dia 21, e encerrará sua participação na primeira fase diante do Egito, em Seattle, em 27 de junho.