A polícia de imigração dos Estados Unidos prendeu uma pesquisadora chinesa da Universidade de Princeton em um aeroporto de Washington. A detenção ocorre em meio a uma série de operações contra imigrantes em voos domésticos, que também provocaram confusão e atrasos em um aeroporto de Seattle.

A neurocientista Eva Yi Xie, de 24 anos, foi detida por agentes do ICE no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, quando tentava retornar a Nova Jérsei após apresentar sua pesquisa em uma conferência científica.

Segundo informações da NBC News e da agência Associated Press (AP), Eva está no terceiro ano do doutorado em Princeton e possui um pedido de asilo pendente de análise há cerca de dez anos. A pesquisadora chegou aos Estados Unidos com a família quando tinha 14 anos.

"Sua prisão e detenção não têm base legal e o ICE e o DHS estão completamente cientes", afirma Kerry Doyle, advogada da pesquisadora, em declaração à NBC.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) contesta essa versão e sustenta que Eva permaneceu no país após o vencimento de sua autorização de entrada. A defesa já recorreu à Justiça para pedir sua libertação.

Por que a pesquisadora foi presa?

Segundo o DHS, Eva entrou temporariamente nos Estados Unidos em março de 2016 e deveria ter deixado o país até 15 de setembro daquele ano.

O departamento afirma que a pesquisadora permaneceu em território americano sem autorização válida e que a existência de um pedido de asilo pendente não garante, por si só, situação migratória regular.

"Xie nunca teve autorização válida para estudar nos Estados Unidos. Para ser claro, uma candidatura pendente não dá status legal nos Estados Unidos", afirma o órgão federal, em comunicado.

A advogada Kerry Doyle contesta a interpretação das autoridades. Segundo ela, a estudante tem direito de permanecer nos Estados Unidos enquanto aguarda a conclusão da análise de seu pedido de asilo.

A pesquisadora está detida na unidade Caroline Detention Facility, em Bowling Green, no estado da Virgínia, segundo registros do ICE citados pela imprensa americana.

Seus advogados apresentaram um pedido de *habeas corpus*, instrumento jurídico utilizado para contestar prisões consideradas ilegais. A defesa sustenta que Eva não representa risco de fuga nem ameaça à comunidade e afirma que não havia mandado judicial de prisão contra ela.

A Universidade de Princeton também está oferecendo apoio jurídico à estudante, segundo o jornal *South China Morning Post*.

Universidade de Princeton critica detenção

A prisão provocou reação de professores e dirigentes de Princeton, uma das universidades de pesquisa dos Estados Unidos.

O orientador da estudante, Carlos Brody, e o reitor de pós-graduação da instituição criticaram a detenção e destacaram o trabalho desenvolvido por Eva na área científica.

Antes de ingressar em Princeton, a pesquisadora se formou em ciência da computação e matemática pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês).

Atualmente, ela desenvolve pesquisas em neurociência e também atua como mentora de outros estudantes. Eva participava ainda da organização de uma conferência internacional sobre neurociência cognitiva computacional prevista para 2027, no Reino Unido.

A detenção ocorre em um momento de ampliação das operações migratórias conduzidas pelo governo do presidente Donald Trump.

O DHS confirmou que realiza ações para identificar e deter estrangeiros considerados em situação irregular que tentam viajar em voos domésticos.

Segundo a Associated Press, as operações em aeroportos começaram durante o verão do Hemisfério Norte, entre junho e setembro, e passaram a atingir também pessoas com processos migratórios ainda em análise.

Agentes do ICE prendem duas pessoas durante embarque em Seattle

Outra operação da polícia de imigração provocou confusão no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, no estado de Washington, no sábado, 21.

Agentes mascarados do ICE prenderam duas pessoas em uma ponte de embarque lotada, durante os procedimentos para a partida de um voo da Alaska Airlines com destino a Los Angeles.

Vídeos registrados no local mostram uma mulher sendo arrastada pelos agentes, enquanto outra pessoa grita que sua filha está sendo levada e afirma que ela possui autorização para trabalhar no país.

Segundo o ICE, a operação tinha como alvo Ricardo Larrondo Mendoza, cidadão mexicano cuja autorização de permanência nos Estados Unidos estaria vencida.

Durante a abordagem, uma mulher identificada como Sofia Hernandez Mejia teria jogado café quente contra os agentes, segundo a versão apresentada pelas autoridades.

O órgão afirma que ela também estaria em situação migratória irregular e poderá responder por agressão a um agente federal. As alegações não foram verificadas de forma independente no material divulgado.

A ação provocou tumulto entre os passageiros e atrasou a partida do voo 1306 da Alaska Airlines para Los Angeles.

A Alaska Airlines informou que não recebeu aviso prévio sobre a operação dos agentes de imigração no aeroporto de Seattle.

Em declaração à Associated Press, a companhia classificou a situação como "angustiante" para passageiros e funcionários.

A empresa também afirmou que está em contato com a administração do aeroporto para verificar se os protocolos de segurança foram respeitados durante a abordagem.

O episódio ocorreu poucos dias antes do Dia de Ação de Graças, conhecido nos Estados Unidos como *Thanksgiving*, um dos principais feriados do país e período de grande movimentação nos aeroportos.

A Alaska Airlines afirmou que mantém o compromisso de tratar todos os passageiros com dignidade e respeito.

(Com informações do jornal O Globo)