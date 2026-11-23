O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, propôs nesta segunda-feira, 23, um imposto para "superricos", com fortunas acima dos 100 milhões de euros. O anúncio da medida ocorre menos de uma semana antes das eleições espanholas, onde o partido conservador PP tem demonstrado vantagem nas últimas pesquisas. Parte do partido esquerdista PSOE, o atual mandatário, tem utilizado a vitória de virada de Lula no último pleito brasileiro como exemplo à Espanha.

"Propusemos um imposto para as fortunas acima de 100 milhões de euros para financiar, por exemplo, uma prestação para a criação de filhos, moradia e melhores serviços públicos", escreveu Sánchez em publicação na rede social X.

Na mensagem, ele afirmou que, apesar da redução da desigualdade de renda no país, o 0,1% mais rico concentra mais de 10% da riqueza espanhola. Segundo ele, a participação desse grupo no patrimônio total cresce desde 2010.

Aunque hemos reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos, el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. Y su peso no deja de crecer desde 2010. Proponemos un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar, por ejemplo, una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos. Que los millones también se traduzcan en derechos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 23, 2026

O anúncio foi feito no último dia de campanha antes da votação e ainda não apresenta detalhes sobre a cobrança. Segundo o jornal El País, a proposta não estava especificada no programa econômico do PSOE, que menciona apenas a intenção de impulsionar a criação de um imposto mínimo global sobre grandes fortunas.

Como está a disputa eleitoral na Espanha?

A eleição do próximo domingo, 29, deve definir a composição do Congresso dos Deputados, responsável por escolher o próximo primeiro-ministro. As pesquisas divulgadas na reta final da campanha apresentam cenários diferentes para a disputa entre esquerda e direita.

Levantamento do instituto GAD3 divulgado neste domingo, 22, coloca o PP na liderança, com 31% das intenções de voto. O PSOE aparece em segundo lugar, com 28%, seguido pelo partido de extrema-direita Vox, com 18%.

Nesse cenário, o PP seria a legenda mais bem posicionada para conquistar cadeiras no Congresso, mas ainda ficaria distante dos 176 assentos necessários para formar maioria. O partido precisaria, portanto, negociar apoio de outras siglas.

Já a pesquisa do Centro de Pesquisas Sociológicas (CIS), divulgada em 12 de novembro, aponta resultado diferente. O levantamento coloca o PSOE na liderança, com 33% das intenções de voto, seguido pelo PP, com 26%, e pelo Vox, com 18%.

Os espanhóis não escolhem diretamente o primeiro-ministro nas urnas. A população vota para definir a composição do Congresso dos Deputados, e os parlamentares participam do processo de escolha do chefe de governo.

O que prevê o imposto sobre grandes fortunas?

A proposta de Sánchez ainda não detalha qual alíquota seria aplicada aos patrimônios acima de 100 milhões de euros. Segundo o El País, uma fonte do governo familiarizada com a medida afirmou que a ideia é cobrar de um grupo restrito de contribuintes e alcançar bens que atualmente ficam fora dos impostos tradicionais. A fonte também afirmou que o novo tributo seria compatível com o imposto sobre grandes fortunas já existente na Espanha.

O caráter finalista da proposta — ou seja, a destinação da arrecadação a despesas específicas — também pode trazer desafios técnicos. De acordo com o jornal espanhol, esse formato tem difícil enquadramento na legislação do país.

Sánchez citou três possíveis destinos para os recursos: políticas de moradia protegida, reforço das pensões e uma prestação para famílias com filhos. A medida de apoio à criação de crianças, inclusive, já havia provocado divergências entre os partidos de esquerda que integram a base governista, segundo o El País.

O PSOE também defende outras medidas para aumentar a tributação sobre os mais ricos. Entre elas estão a criação de uma taxa sobre viagens de luxo com grande impacto ambiental, como deslocamentos em megaiates e jatos privados, e o aumento para 35% da alíquota máxima sobre rendimentos de capital superiores a 300 mil euros.

Proposta da esquerda espanhola segue modelo de imposto sobre bilionários

A tributação das grandes fortunas também está presente nas propostas do Frente Ampla, partido de esquerda liderado por Ada Colau. A legenda defende a chamada Taxa Zucman, que prevê um imposto anual de 3% sobre o patrimônio líquido individual acima de 50 milhões de euros.

O nome faz referência ao economista francês Gabriel Zucman, que elaborou uma proposta de tributação mínima sobre grandes patrimônios. O programa do Frente Ampla também inclui medidas como a limitação de heranças superiores a 10 milhões de euros.

A discussão sobre a tributação dos mais ricos ganhou espaço na campanha espanhola em meio à disputa por eleitores de esquerda. PSOE e Frente Ampla foram aliados no governo durante oito anos e podem voltar a precisar um do outro para formar uma maioria parlamentar.

Nesta terça-feira, 24, o Conselho de Ministros também deve aprovar a prorrogação do imposto sobre o setor bancário, medida anunciada pelo governo no sábado anterior. O ministro da Fazenda e candidato do PSOE por Valência, Arcadi España, defendeu as duas iniciativas como instrumentos para ampliar a progressividade do sistema tributário.