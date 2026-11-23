O encerramento daCOP31 em Antália, na Turquia, sem um acordo geral — algo inédito desde Copenhague, em 2009 — foi mais do que um tropeço nas negociações climáticas. Após a prorrogação das conversas, a União Europeia e outros países rejeitaram um texto considerado fraco sobre combustíveis fósseis, diante da resistência de produtores de petróleo e de impasses sobre o financiamento da adaptação.

Para o cientista político Maurício Santoro, colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha e pesquisador em ordem global e política externa, o episódio é apenas o sintoma mais recente de um processo profundo: o enfraquecimento das instituições criadas no pós-Segunda Guerra e a ascensão do minilateralismo.

“O risco é a fragmentação do mundo em blocos de alianças rivais excessivamente rígidos, ampliando tensões e desconfianças. É um cenário semelhante ao que predominou na Europa nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial”, afirma Santoro.

Enquanto o multilateralismo se apoia em fóruns universais de ampla participação e regras de consenso — como a ONU, a OMC e as conferências climáticas, que reúnem quase 200 países para definir normas válidas para todos —, o minilateralismo opera por meio de coalizões menores e mais flexíveis, formadas por nações com interesses alinhados para destravar decisões em temas específicos, como defesa, comércio, tecnologia e transição energética, sem depender de unanimidade global.

Na entrevista abaixo à EXAME, Santoro analisa os limites da diplomacia tradicional, o risco de uma fragmentação semelhante à que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, a posição do Brasil diante da disputa entre Washington e Pequim e por que reformas na ONU e na OMC não devem sair do papel no curto prazo.

O fracasso da COP31 em fechar um acordo geral é apenas um tropeço climático ou o sintoma mais visível de que a arquitetura multilateral do pós-Guerra chegou ao limite? A regra do consenso ainda é viável em um mundo polarizado?

É um sinal entre vários outros, como a paralisia da Organização Mundial do Comércio (OMC), a incapacidade do Conselho de Segurança da ONU de reagir às crises na Ucrânia e no Oriente Médio e a falha das instituições latino-americanas em impedir o mergulho da Venezuela na ditadura e no colapso econômico. As décadas de 1990 e 2000 foram marcadas pelo otimismo quanto à possibilidade de fortalecer as organizações multilaterais após a Guerra Fria, mas essa agenda se enfraqueceu significativamente nos últimos 15 a 20 anos. O que vivemos hoje é o retorno das tensões geopolíticas entre as grandes potências, que buscam consolidar suas esferas de influência regionais.

Na prática, estamos saindo da era dos grandes tratados universais para uma diplomacia de "clubes fechados" — como AUKUSe Quadna defesa, acordos plurilaterais no comércio e coalizões voluntárias no clima. Esse minilateralismo é uma solução pragmática para destravar decisões ou apenas um sintoma da paralisia?

Na ausência de grandes acordos universais, muitos países buscam entendimentos menores, em geral com vizinhos estratégicos. Alguns desses arranjos são substanciais, como a expansão da Otan diante do avanço russo, incorporando nações tradicionalmente neutras como a Finlândia e a Suécia. Em regiões turbulentas, como o Mar do Sul da China, surgem coalizões de países preocupados com o crescente poder chinês, reunindo atores como Índia, Japão, Austrália e Estados Unidos. O risco é a fragmentação do mundo em blocos de alianças rivais excessivamente rígidos, ampliando tensões e desconfianças. É um cenário semelhante ao que predominou na Europa nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial.

Até que ponto a rivalidade estrutural entre Estados Unidos e China é o verdadeiro motor desse esvaziamento da ONU e da OMC? Sem consenso entre as duas maiores potências, ainda existe espaço para regras globais?

As disputas entre China e Estados Unidos são uma parte central desse quadro, assim como o esforço da Rússia para recuperar a influência geopolítica perdida em sua vizinhança e os embates envolvendo Irã, Arábia Saudita, Turquia, Israel e seus aliados no Oriente Médio. Um mundo em que as grandes potências não conseguem formular consensos e gerir crises torna-se mais instável, volátil e perigoso.

Nesse tabuleiro fragmentado, quem ganha e quem perde? Potências médias como Índia, Turquia, Arábia Saudita — e o próprio Brasil — conseguem extrair mais vantagem praticando o multilateralismo em fóruns como o BRICS+, ou acabam reféns da disputa entre os grandes?

Alguns países conseguiram obter ganhos nos últimos anos ao explorar oportunidades geradas pela instabilidade em sua vizinhança — a Turquia é um exemplo. De modo geral, porém, tanto as grandes potências quanto as médias enfrentam hoje um cenário mais difícil do que no início do século, lidando com crises domésticas e internacionais, crescimento estagnado e outros entraves. Ainda assim, há um movimento liderado pela União Europeia e pelo Canadá para articular potências médias em torno de valores comuns, como democracia, direitos humanos e livre comércio.

No caso do Brasil, o país tem atuado muito mais em resposta às iniciativas da China e dos Estados Unidos, tentando adequá-las aos seus interesses, do que como proponente de soluções próprias. A polarização e as recessões da última década e meia enfraqueceram a capacidade brasileira de construir um amplo consenso nacional sobre política externa. O resultado no terceiro mandato de Lula foi o enfraquecimento dos laços comerciais com os americanos, em razão dos atritos com Trump, e o aprofundamento dos vínculos com os chineses, tanto no comércio quanto nos investimentos. O país também concluiu o acordo de livre comércio com a União Europeia, após décadas de negociação, e discute tratados semelhantes com Canadá e Coreia do Sul. Outros parceiros, como a Asean, também ganharam peso relevante.

Em defesa, tecnologia e comércio, pequenos grupos conseguem avançar mais rápido. Mas qual é o custo de abandonar o princípio de "um país, um voto"? Países menores perdem o único palco onde conseguiam pressionar as potências?

A ONU, a OMC e as demais organizações multilaterais não funcionam como um parlamento democrático. Em geral, essas instituições possuem mecanismos formais ou informais que concentram o poder decisório em pequenos grupos, como o Conselho de Segurança da ONU ou o Green Room da OMC. A relevância delas está sobretudo no escopo global, por estabelecerem regras válidas para todos os países-membros. Uma nação pequena que depende da exportação de dois ou três produtos agrícolas ou minerais pode obter ganhos expressivos em um acordo na OMC. Quando essas normas gerais se enfraquecem, restam apenas acordos de menor abrangência, sem o mesmo impacto positivo.

Fala-se há décadas em reformar o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e agora o modelo das COPs, mas nada sai do papel. O senhor acredita em uma reforma real dessas instituições ou o cenário mais provável para os próximos anos é um mundo que simplesmente aprende a operar contornando a ONU?

Não acredito em uma reforma efetiva dessas organizações no curto prazo. O cenário que se desenha é o da persistência dessas crises prolongadas e da busca por soluções alternativas. A paralisia do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, tem ampliado o protagonismo de tribunais globais, como a Corte Internacional de Justiça, que acaba de proferir uma sentença relevante condenando o Estado de Mianmar por genocídio e julgará em breve um caso semelhante envolvendo Israel e a Faixa de Gaza.