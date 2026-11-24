O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta terça-feira, 24, no Palácio do Planalto, as cartas credenciais de 14 novos embaixadores estrangeiros que passam a atuar oficialmente no Brasil. A cerimônia oficializou representantes de diferentes continentes, mas manteve em aberto o posto dos Estados Unidos, que segue sem titular em Brasília em meio aoimpasse diplomático entre o governo brasileiro e a gestão Donald Trump.

Entregaram as credenciais a Lula os embaixadores de Canadá, Chile, Espanha, Estônia, França, Gabão, Honduras, Jordânia, Luxemburgo, Malauí, Malta, Nova Zelândia, Singapura e da União Europeia.

Durante o discurso aos diplomatas, Lula não mencionou os Estados Unidos nominalmente, mas fez uma série de acenos interpretados como recados diretos a Washington. Ao exaltar o desempenho econômico e comercial do país, afirmou que o Brasil soube "atravessar as turbulências do comércio internacional" apostando na diversificação de parceiros — citando a abertura de mais de 720 mercados e o recorde de US$ 341 bilhões em exportações no acumulado do ano até novembro.

O presidente também mirou o protagonismo unilateral das principais potências globais ao comentar o papel do Conselho de Segurança da ONU. "A ação e a inação das grandes potências têm sido fatores de instabilidade. Mas não se deve esquecer que o mundo é maior do que os três. Só na ONU, somos 193 países com igual direito à soberania e ao desenvolvimento", disse, em referência a Estados Unidos, China e Rússia, acrescentando que "um mundo dividido não nos convém".

Em outros trechos, Lula marcou contraste com agendas sensíveis à Casa Branca, como o combate à xenofobia e a regulação de plataformas digitais — afirmando que o Brasil enfrenta o racismo, a intolerância e a xenofobia "na vida real e nas redes digitais". Ao listar as prioridades da política externa para os próximos quatro anos, citou explicitamente América Latina e Caribe, África, Ásia e Europa, sem destacar a relação com os EUA, e resumiu a postura brasileira em uma condicional: "Trabalharemos com todos os países que queiram desenvolver conosco relações mutuamente benéficas."

Como funciona a entrega de cartas credenciais

A cerimônia de entrega de cartas credenciais é o ato protocolar que marca o início oficial da missão de um embaixador no país de destino. O documento, assinado pelo chefe de Estado do país de origem, atesta formalmente que o diplomata tem autorização para representar seu governo perante o presidente da República.

Na prática, o rito no Palácio do Planalto é a etapa final de um processo que começa meses antes. Para que um embaixador possa sequer viajar e assumir o posto, o governo estrangeiro precisa consultar previamente o país anfitrião e obter o chamado agrément— o aval diplomático formal. Sem essa aprovação, o indicado não pode ser credenciado.

Por que o posto dos EUA segue vago

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília está sem titular desde janeiro de 2025, quando Elizabeth Bagley, indicada pelo ex-presidente Joe Biden, deixou o cargo. Desde então, a representação americana vem sendo chefiada interinamente pelo encarregado de Negócios, Gabriel Escobar.

Para a vaga, Donald Trump indicou o deputado estadual da Flórida Daniel Perez, nome já aprovado pelo Senado norte-americano em agosto deste ano. Apesar do aval em Washington, Perez ainda não pode assumir o posto porque aguarda o agrément do governo brasileiro.

O travamento é reflexo de uma escalada de atritos diplomáticos nos últimos meses. O desgaste começou após a divulgação antecipada do nome de Perez e se agravou em agosto, quando o governo Trump revogou o visto diplomático de múltiplas entradas da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti. A medida não expulsou a diplomatados EUA, mas a impede de deixar o território americano com garantia de retorno.

Em novembro, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, cobrou publicamente que Brasília aprovasse imediatamente a indicação de Perez. O Planalto e o Itamaraty, porém, adotaram a regra da reciprocidade e condicionaram a liberação do agrément — e a concessão de visto pleno ao indicado americano — à regularização do visto de Viotti. Nas últimas semanas, Brasil e Estados Unidos intensificaram conversas para destravar o impasse, mas ainda não há um acordo fechado.