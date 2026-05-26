Copa do Mundo: Fifa confirma que base do Irã será no México

A Fifa oficializou a lista dos campos-base das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026 a partir de 11 de junho, com destaque para a mudança da seleção do Irã, que deixou a cidade de Tucson, nos Estados Unidos, e passou a concentrar sua preparação no Centro Xoloitzcuintle, em Tijuana, no México.

A decisão foi confirmada após solicitação da Federação Iraniana de Futebol e aprovada pela entidade organizadora do Mundial.

O presidente da federação, Mehdi Taj, afirmou que a mudança tem como objetivo reduzir entraves relacionados à concessão de vistos para entrada em território americano durante a competição.

Segundo ele, a escolha por Tijuana, cidade na fronteira entre México e Estados Unidos, “resolve em grande medida” os problemas logísticos envolvendo deslocamentos e autorizações de entrada, de acordo com comunicado divulgado pela entidade.

O Irã está no grupo G da Copa e disputará suas duas primeiras partidas em Los Angeles, contra Nova Zelândia e Bélgica, nos dias 16 e 21 de junho. O terceiro jogo será em Seattle, diante do Egito.

No total, 39 seleções terão base de concentração nos Estados Unidos, incluindo o Brasil, que ficará em Nova Jersey. Outras sete equipes ficarão no México e duas no Canadá.

A Fifa também definiu que 25 cidades que não receberão partidas servirão como centros de treinamento para delegações do torneio.

*Com EFE