Conferir, corrigir e validar o que a inteligência artificial entrega virou uma tarefa à parte na rotina de analistas, coordenadores, gerentes e executivos. O desgaste dessa checagem constante, tratado em estudos recentes como fadiga de IA, ajuda a explicar por que o uso da tecnologia cresce sem que a confiança nas respostas acompanhe o ritmo.

Uso avançou, confiança não acompanhou

Pesquisa da ManpowerGroup com cerca de 14 mil trabalhadores em 19 países mostrou que o uso regular de IA subiu 13% em 2025, enquanto a confiança na tecnologia caiu 18%.

Estudo da KPMG com a Universidade de Melbourne, que ouviu mais de 48 mil pessoas em 47 países, indicou que 66% dos usuários profissionais aceitam respostas de IA sem avaliar a precisão. Outros 56% relataram erros no trabalho por causa da tecnologia. Só 46% dos entrevistados disseram estar dispostos a confiar em sistemas de IA.

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Quando o resultado parece perfeito, mas não é

O caso mais citado é o da Deloitte Australia, que em 2025 devolveu parte do pagamento de um contrato de cerca de A$ 440 mil com o governo australiano. O relatório entregue tinha referências inexistentes e uma citação inventada atribuída a uma decisão judicial. A versão revisada passou a informar o uso de IA generativa.

Pesquisadores de Stanford e da BetterUp Labs chamaram de workslop o conteúdo gerado por IA que parece bem-acabado, mas não tem substância para avançar a tarefa. No levantamento com 1.150 trabalhadores americanos, publicado na Harvard Business Review, cerca de 40% disseram ter recebido esse material no último mês. Entre os participantes, 42% afirmaram ver com menos confiança os colegas que o enviam.

O custo de revisar tudo

Pesquisa da Workday com cerca de 6 mil trabalhadores, feita em setembro de 2026, mostra que só 44% conseguem confiar nas respostas de IA sem conferi-las com atenção. Um terço afirma perder ao menos metade do tempo economizado em retrabalho.

Estudo da BCG com 1.488 trabalhadores americanos, também publicado na Harvard Business Review, descreveu o AI brain fry, fadiga mental causada por uso ou supervisão excessiva de ferramentas de IA. Quem tinha alta demanda de supervisão relatou 14% mais esforço mental, 12% mais cansaço e 19% mais sobrecarga de informação.

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O que os dados indicam para 2027

Os levantamentos não fazem projeções diretas para 2027, mas os números de 2026 mostram o ponto de partida: respostas bem escritas não bastam para serem aceitas sem revisão. A BetterUp associou a confiança entre equipes a uma queda de 61% no workslop, e a BCG recomenda limitar o número de ferramentas e agentes sob supervisão ao mesmo tempo.

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