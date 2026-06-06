EUA deixam parte da delegação do Irã sem visto para a Copa do Mundo, diz imprensa raniana

Os Estados Unidos ainda não concederam vistos para todos os integrantes da delegação da seleção do Irã que participará da Copa do Mundo de 2026, segundo informações divulgadas neste sábado pela imprensa estatal iraniana e pela agência Tasnim.

De acordo com a televisão estatal do país, os jogadores e a comissão técnica receberam autorização para entrar em território americano. No entanto, 15 integrantes da estrutura administrativa e da direção da delegação seguem sem o documento necessário para viajar aos Estados Unidos.

"Foram concedidos vistos à equipe nacional [os jogadores] e o corpo técnico, mas 15 membros da equipe administrativa e da diretoria enfrentam problemas e não receberam ainda seu visto para os Estados Unidos", afirmou um enviado especial da emissora iraniana na Turquia, onde a seleção está concentrada antes do início do Mundial.

A agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, informou que entre os nomes que ainda aguardam autorização estão o secretário-geral da Federação Iraniana de Futebol, Hedayat Mombini, o diretor-executivo da seleção, Mehdi Kharati, o diretor de comunicação, Mohsen Motamedkia, além de representantes do Ministério das Relações Exteriores do Irã.

A questão dos vistos vinha gerando incertezas há semanas devido às restrições migratórias impostas por Washington a cidadãos iranianos. Havia dúvidas sobre a possibilidade de atletas e dirigentes conseguirem autorização para entrar no país que sediará parte importante do torneio.

Na sexta-feira, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, anunciou que os vistos para a seleção iraniana haviam sido emitidos, sem mencionar que integrantes da federação e da delegação administrativa continuavam enfrentando dificuldades para obter o documento.

Segundo a imprensa iraniana, as autoridades de Teerã seguem negociando para garantir a liberação dos vistos pendentes antes do início da competição.

Conhecida como "Team Melli", a seleção iraniana ficará baseada em Tijuana, no México. A mudança foi aprovada pela Fifa após a transferência da sede originalmente prevista para Tucson, no Arizona, em meio ao agravamento das tensões entre Estados Unidos e Irã

O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo e enfrentará Nova Zelândia, Bélgica e Egito na primeira fase. As duas primeiras partidas da equipe serão disputadas em Los Angeles, enquanto o último compromisso da fase de grupos ocorrerá em Seattle, todas em território americano.