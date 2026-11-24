Os Estados Unidos bloquearam nesta terça-feira, 24 de novembro, o pedido do Brasil para abrir um painel de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas extras impostas pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros. A decisão consta no resumo oficial da reunião do Órgão de Solução de Controvérsias divulgado pela própria OMC.

O governo brasileiro recorreu ao "tribunal" do comércio global depois que negociações diretas realizadas em 25 de setembro terminaram sem acordo. Segundo o registro oficial da OMC, a delegação americana lamentou a ofensiva e sustentou que as cobranças respondem a políticas do Brasil que prejudicam interesses dos EUA, mas afirmou seguir disposta a dialogar por "maior equidade e reciprocidade" na relação comercial.

Quais tarifas estão em disputa

As duas sobretaxascontestadas entraram em vigor em julho com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA — dispositivo que permite à Casa Branca aplicar punições comerciais sem aval prévio da OMC quando alega práticas desleais:

Tarifa de 25% contra o Brasil: formalizada pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) em 15 de julho, após investigação que mirou políticas brasileiras ligadas a serviços de pagamento eletrônico — como o Pix —, comércio digital, acesso ao mercado de etanol, propriedade intelectual e desmatamento ilegal.

formalizada pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) em 15 de julho, após investigação que mirou políticas brasileiras ligadas a serviços de pagamento eletrônico — como o Pix —, comércio digital, acesso ao mercado de etanol, propriedade intelectual e desmatamento ilegal. Tarifa de 12,5% sobre trabalho forçado: aplicada pelo governo americano ao Brasil e a outros 59 parceiros comerciais sob o argumento de punir falhas no controle de insumos ligados ao trabalho forçado nas cadeias produtivas.

De acordo com levantamento oficial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base no fluxo de US$ 40,4 bilhões exportados aos EUA em 2024, as duas medidas alcançam 23,1% das vendas brasileiras ao país — cerca de US$ 9,3 bilhões. Desse total, US$ 6,6 bilhões (16,5%) sofrem a cobrança acumulada de 37,5%. Outros US$ 9,8 bilhões (24,2%) seguem sujeitos a tarifas setoriais já existentes, como aço e alumínio, enquanto US$ 21,3 bilhões (52,7%) ficaram fora das novas cobranças — caso de café, carnes, aeronaves, suco de laranja e frutas.

Da escalada comercial ao G20 em Miami

A disputa na OMC marca a nova fase da guerra comercial entre Brasília e Washington. Em julho de 2025, Trump havia anunciado um tarifaço amplo de 50% sobre produtos brasileiros, misturando queixas comerciais a pressões políticas. Em fevereiro de 2026, porém, a Suprema Corte dos EUA derrubou as tarifas generalizadas decretadas pelo presidente sem aval do Congresso. Sem esse caminho, a Casa Branca recorreu à Seção 301 — um rito mais demorado, mas mais difícil de derrubar nos tribunais americanos.

O bloqueio desta terça-feira já era esperado e não encerra o caso. Pelas regras da OMC, o país acusado só pode barrar um painel na primeira tentativa. Se o Brasil reapresentar o pedido na próxima reunião do órgão, marcada para 17 de dezembro, o processo será aberto automaticamente.

O alcance prático da via jurídica, porém, é limitado: a instância final de recursos da OMC — o Órgão de Apelação — está paralisada desde 2019 porque os EUA bloqueiam a nomeação de novos juízes, segundo a própria organização. Por isso, o governo Luiz Inácio Lula da Silva mantém a pressão diplomática para destravar as conversas bilaterais — em compasso de espera desde o encontro ministerial de 30 de setembro, em Milwaukee — antes da Cúpula de Líderes do G20, nos dias 14 e 15 de dezembro, em Miami.