EUA bloqueiam na OMC pedido do Brasil contra tarifas de até 37,5% (Patrick T. Fallon/Bloomberg)
Repórter
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11h51.
Última atualização em 24 de novembro de 2026 às 11h54.
Os Estados Unidos bloquearam um pedido do Brasil para abrir um painel de disputa na OMC contra tarifas extras americanas sobre produtos brasileiros. A decisão ocorreu durante reunião do Órgão de Solução de Controvérsias e não encerra o caso, já que o Brasil pode reapresentar o pedido em dezembro. A disputa faz parte de uma guerra comercial mais ampla entre os dois países.
Os Estados Unidos bloquearam nesta terça-feira, 24 de novembro, o pedido do Brasil para abrir um painel de disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas extras impostas pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros. A decisão consta no resumo oficial da reunião do Órgão de Solução de Controvérsias divulgado pela própria OMC.
O governo brasileiro recorreu ao "tribunal" do comércio global depois que negociações diretas realizadas em 25 de setembro terminaram sem acordo. Segundo o registro oficial da OMC, a delegação americana lamentou a ofensiva e sustentou que as cobranças respondem a políticas do Brasil que prejudicam interesses dos EUA, mas afirmou seguir disposta a dialogar por "maior equidade e reciprocidade" na relação comercial.
As duas sobretaxascontestadas entraram em vigor em julho com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA — dispositivo que permite à Casa Branca aplicar punições comerciais sem aval prévio da OMC quando alega práticas desleais:
De acordo com levantamento oficial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base no fluxo de US$ 40,4 bilhões exportados aos EUA em 2024, as duas medidas alcançam 23,1% das vendas brasileiras ao país — cerca de US$ 9,3 bilhões. Desse total, US$ 6,6 bilhões (16,5%) sofrem a cobrança acumulada de 37,5%. Outros US$ 9,8 bilhões (24,2%) seguem sujeitos a tarifas setoriais já existentes, como aço e alumínio, enquanto US$ 21,3 bilhões (52,7%) ficaram fora das novas cobranças — caso de café, carnes, aeronaves, suco de laranja e frutas.
A disputa na OMC marca a nova fase da guerra comercial entre Brasília e Washington. Em julho de 2025, Trump havia anunciado um tarifaço amplo de 50% sobre produtos brasileiros, misturando queixas comerciais a pressões políticas. Em fevereiro de 2026, porém, a Suprema Corte dos EUA derrubou as tarifas generalizadas decretadas pelo presidente sem aval do Congresso. Sem esse caminho, a Casa Branca recorreu à Seção 301 — um rito mais demorado, mas mais difícil de derrubar nos tribunais americanos.
O bloqueio desta terça-feira já era esperado e não encerra o caso. Pelas regras da OMC, o país acusado só pode barrar um painel na primeira tentativa. Se o Brasil reapresentar o pedido na próxima reunião do órgão, marcada para 17 de dezembro, o processo será aberto automaticamente.
O alcance prático da via jurídica, porém, é limitado: a instância final de recursos da OMC — o Órgão de Apelação — está paralisada desde 2019 porque os EUA bloqueiam a nomeação de novos juízes, segundo a própria organização. Por isso, o governo Luiz Inácio Lula da Silva mantém a pressão diplomática para destravar as conversas bilaterais — em compasso de espera desde o encontro ministerial de 30 de setembro, em Milwaukee — antes da Cúpula de Líderes do G20, nos dias 14 e 15 de dezembro, em Miami.