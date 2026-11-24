Ter mercadoria demais pode comprometer o caixa de uma empresa. Ter mercadoria de menos também. No varejo, o desafio é encontrar o equilíbrio entre manter produtos disponíveis para o consumidor e evitar que o dinheiro fique imobilizado em itens que demoram a sair da prateleira.

Foi nesse mercado que o casal Elisangela Machado e Jamil Machado fundou a Mapa da Mina Acessórios, rede especializada em semijoias criada em 1995, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Hoje, a empresa tem 58 unidades, entre lojas e quiosques, e trabalha com franquias desde 2012.

A rede fechou 2025 com faturamento de R$ 33,4 milhões e projeta chegar a R$ 38,6 milhões em 2026, crescimento de 15,5%. A expansão, porém, não depende apenas de abrir novas unidades. Parte da estratégia passa por melhorar a gestão de cada operação, principalmente o controle de mercadorias, a reposição de produtos e as decisões de compra dos franqueados.

“Uma boa gestão da curva ABC faz total diferença na gestão de uma operação. Hoje, na Mapa da Mina, uma gestão eficiente do estoque está diretamente ligada ao sucesso e lucratividade do franqueado”, afirma Marcos Pertile, sócio-diretor da rede.

A experiência da empresa reúne três lições de gestão que ajudam a entender como pequenos ajustes na operação podem impactar o resultado de um negócio.

1. Calcular quanto a empresa perde quando não tem produto

Uma das preocupações da rede é evitar a ruptura de estoque, quando o cliente procura um produto e não encontra. Para isso, a Mapa da Mina utiliza a curva ABC, método que classifica as mercadorias conforme sua relevância nas vendas.

Os produtos da curva A concentram maior importância para o faturamento e precisam estar disponíveis. Os itens da curva B têm participação intermediária e podem ganhar espaço na vitrine ou receber mais divulgação. Já os da curva C têm menor desempenho e exigem atenção para evitar compras em excesso.

A classificação ajuda a direcionar o dinheiro do franqueado para produtos com maior potencial de venda. Em vez de comprar quantidades semelhantes de todos os modelos, a gestão prioriza o desempenho de cada mercadoria.

“Muitas vezes, o empresário faz conta de margem e lucro, mas deixa de calcular o quanto deixou de faturar por ruptura no estoque. Ruptura é o maior pecado do varejo; o cliente entrou na sua loja e você deixou de vender porque não tinha produto no estoque”, afirma Pertile.

A lógica é considerar não apenas quanto a empresa ganha com uma venda, mas também quanto deixa de ganhar quando não tem o produto procurado. Em uma loja de semijoias, com diferentes modelos, acabamentos e estilos, a falta de uma peça que concentra demanda pode representar uma venda perdida.

2. Transformar dados em decisões de compra

A Mapa da Mina já utilizava o histórico de vendas para orientar a operação. A inteligência artificial entrou para acelerar as análises e aprofundar as recomendações.

Todas as segundas-feiras, a rede envia aos franqueados um relatório com os produtos vendidos na semana anterior e sugestões de compras baseadas no histórico daquela unidade. A ideia é ajudar o empreendedor a identificar o que precisa de reposição e o que merece atenção, sem depender apenas da própria percepção sobre quais peças devem vender.

“Na verdade, aqui na rede, nós sempre fizemos desta forma. A diferença é que hoje, com a IA, temos a possibilidade de análises mais profundas, de forma mais eficiente e mais rápida”, afirma Pertile.

O caso ilustra uma aplicação da tecnologia que vai além da automatização de tarefas administrativas. A ferramenta é usada para apoiar uma decisão que interfere diretamente no capital de giro, o dinheiro que a empresa precisa manter disponível para pagar suas despesas e financiar a operação.

O relatório não substitui a decisão do franqueado, mas dá a ele uma referência baseada no comportamento de vendas da loja. Com isso, a rede busca diminuir compras feitas por impulso ou sem considerar a procura real do consumidor.

3. Não comprar igual para todas as lojas

Em uma rede de franquias, padronizar processos ajuda a manter a operação organizada. Mas o comportamento do consumidor pode mudar de uma unidade para outra. Uma peça que vende bem em determinada loja pode não ter o mesmo desempenho em outra.

A curva ABC permite acompanhar os produtos de acordo com os resultados de cada operação. O franqueado pode identificar os itens mais procurados por seus clientes, ajustar as compras e evitar que mercadorias de baixa saída ocupem espaço e comprometam o caixa.

O acompanhamento também considera o tempo de permanência das peças no estoque. A Mapa da Mina projeta reduzir esse prazo médio para menos de 90 dias até o fim de 2026.

“Isso significa que, antes que o franqueado finalize todo o pagamento do produto para a franqueadora, esse produto já esteja vendido na loja”, afirma Pertile.

A meta é fazer com que as mercadorias girem mais rápido e que o dinheiro investido em compras retorne ao caixa antes de se transformar em estoque acumulado.

Crescer sem deixar o estoque virar um problema

A Mapa da Mina prevê abrir mais duas unidades até dezembro, chegando a 60 operações, caso o plano se concretize. Em 2026, a rede cresceu 10% em número de unidades, segundo a empresa.

A expansão aumenta o desafio de acompanhar o desempenho de cada loja e manter uma gestão de estoque eficiente. A aposta é que relatórios mais frequentes, análise de vendas e recomendações de compra ajudem os franqueados a tomar decisões com menos desperdício de capital.

Para a rede, crescer significa ampliar a presença da marca, mas também fazer com que cada unidade consiga comprar melhor, evitar falta de produtos e reduzir mercadorias paradas. No varejo, uma parte da rentabilidade pode estar justamente no que o empresário deixa de comprar errado.