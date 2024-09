Stanley lança copos Quenchers da Barbie para celebrar 65 anos da boneca

Barbie e Stanley, duas marcas que transcendem gerações, anunciaram uma colaboração especial para celebrar o 65º aniversário da boneca. A coleção com uma série de oito copos Quencher homenageia décadas distintas da famosa personagem, com designs que capturam a nostalgia e o legado de uma das maiores figuras culturais do mundo.

Cada Quencher Barbie x Stanley reflete uma era da boneca, desde o estilo clássico da Barbie Original de 1959, com seu maiô preto e branco, até o glamour da Barbie Superstar dos anos 1970. A colaboração inclui ainda peças inspiradas em personagens icônicos, como o Quencher Dynamite, uma homenagem à primeira Barbie negra, lançada nos anos 1980.

Outros destaques são o Quencher Barbie Icon, disponível em dois tamanhos, com o característico rosa Barbie, o Quencher Twist 'N Turn, inspirado nos anos 1960, e o Quencher Rockers, que remete à estética vibrante dos anos 1990. Os preços dos copos variam entre R$379 e R$429.

A força da nostalgia e o apelo com a Geração Z

Nos últimos quatro anos, o modelo Quencher tem ajudado a transformar a centenária Stanley em um negócio de muitos milhões de dólares. A PMI, empresa por trás da Stanley, saiu de um faturamento de US$ 70 milhões em 2019 para algo em torno de US$ 750 milhões em 2022, de acordo com números estimados pela CNBC Make It.

Com a nova collab, a Stanley busca reforçar sua conexão com a Geração Z, ampliando a estratégia iniciada em seu último lançamento, que teve como parceira a cantora Olivia Rodrigo, ícone pop dessa geração. Agora, ao unir forças com a Barbie, a empresa americana fortalece sua presença entre os jovens, combinando nostalgia com estilo contemporâneo.

Pesquisa da WGSN (World-Wide-Syndicate of News) identificou a nostalgia como uma tendência dominante no comportamento do consumidor nos últimos anos. Esse elemento tem sido uma das principais razões para o retorno de tendências de décadas passadas, influenciando setores como moda, música, televisão e maquiagem, caso da Vult que recentemente lançou uma coleção com a Fruit-tella.

A colaboração faz parte de uma estratégia de mercado focada em unir forças para desenvolver produtos inovadores e atrair o público. No Brasil, essa abordagem ganha ainda mais força devido ao robusto mercado de licenciamento de marcas, considerado um dos seis maiores do mundo, de acordo com a Associação Brasileira de Licenciamento (Abral).

Como funciona o copo Stanley?

A técnica por trás dos copos Stanley, que mantém a temperatura da bebida por cerca de quatro horas, não tem nada de misterioso. Os copos e garrafas Stanley têm um vácuo entre as paredes que impedem a troca de temperatura.

Quem criou o copo Stanley?

O método usado no copo Stanley foi criado pelo médico e inventor William Stanley Jr. na cidade de Nova York em 1913.

Em 2002, a empresa familiar foi para dentro da PMI Worldwide, empresa que é principal parceira da produção de cópos térmicos da Starbucks.

