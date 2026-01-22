Bridgerton: 4ª temporada vira plataforma de marketing para a Ambev

O retorno da quarta temporada de Bridgerton levou duas marcas do portfólio Beyond Beer da Ambev a firmarem uma parceria com a Netflix para campanhas de marketing associadas ao lançamento da série. Tônica Antarctica e Brutal Fruit desenvolveram ações distintas, co-criadas com a plataforma, com foco em ativar o fandom e conectar entretenimento a experiências de consumo.

As campanhas partem de narrativas inspiradas no universo da série e buscam traduzir códigos do conteúdo audiovisual em linguagem de marca. No caso de Tônica Antarctica, a proposta associa o consumo da bebida a encontros e ocasiões de socialização.

Já Brutal Fruit trabalha a ideia de conexões entre amigas, alinhada ao posicionamento da marca dentro do segmento de spritzers. A criação ficou a cargo da Wieden+Kennedy para Tônica Antarctica e da AQKA para Brutal Fruit.

A parceria também se materializa no ponto de venda. Tônica Antarctica lança, pela primeira vez, latas temáticas inspiradas em Bridgerton, com três versões de design para os sabores Tradicional, Zero Açúcar e Intense.

A versão Intense, apresentada em 2025 no Rio de Janeiro, passa agora a ter distribuição ampliada para São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. O produto tem fórmula zero açúcar e combina notas botânicas e quinino natural.

“A inovação está no centro da nossa estratégia em não-alcoólicos. Com Tônica Antarctica, entregamos pela 1ª vez uma lata tematizada que une a tradição da marca à relevância cultural de um fenômeno como Bridgerton, além do lançamento nacional de Intense, uma versão com notas botânicas. É uma forma de oferecer ao consumidor uma experiência sensorial e visual completa, elevando o padrão da categoria”, diz Bianca Parrella, diretora de Não Alcoólicos da Ambev.

Latas temáticas de Tônica Antarctica fazem parte da parceria entre a Ambev e a Netflix inspirada na nova temporada de Bridgerton (Divulgação)

Já Brutal Fruit avança em sua estratégia de crescimento no Brasil com o lançamento da versão em lata do sabor Ruby Apple. A marca estreou no país em 2024 e, até então, operava com garrafas long neck de 275 ml. A nova embalagem passa a ser o foco da comunicação na campanha com Bridgerton e marca a expansão do portfólio em formato, mantendo o mesmo produto.

A iniciativa ocorre no contexto do movimento de inovação da divisão Beyond Beer e coincide com o período de Carnaval, quando a marca intensifica sua presença em ocasiões de consumo associadas a celebração.

“Se Bridgerton nos mostra que as conexões mais poderosas nascem da cumplicidade feminina, Brutal Fruit quer levar essa mesma atmosfera de celebração para o cotidiano, agora com a versatilidade da lata. O objetivo de trazer o novo formato para o centro da nossa campanha com a série é mostrar que o verdadeiro ‘brinde da temporada’ acontece naquelas trocas sinceras entre amigas, em qualquer lugar e a qualquer momento”, diz Thais Soares, diretora de Brutal Fruit.

As ações relacionadas à quarta temporada incluem ainda conteúdos especiais e ativações exclusivas nas redes sociais das marcas. Segundo a Ambev, a colaboração com a Netflix busca ampliar o alcance das marcas para além da mídia tradicional, usando o lançamento de uma série global como plataforma de engajamento e experimentação de produto no varejo e em eventos.