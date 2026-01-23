BBB 26: Leandro foi emparedado pelas 'caixas surpresas'

Na sexta-feira do Big Brother Brasil 26, uma novidade anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt movimentou a casa e a formação do próximo paredão. A produção incluiu uma dinâmica inédita chamada caixas-surpresa, que distribuiu consequências entre os participantes e definiu um emparedado antecipadamente.

As caixas-surpresa foram apresentadas durante o programa ao vivo na noite de quinta-feira, 22. Cada confinado teve a chance de abrir uma das caixas, que continham efeitos diferentes no jogo. Entre as consequências estavam: ida direta ao paredão, perda do direito de votar, voto com peso dois ou o poder de vetar o voto de outro participante.

Veja quem abriu as caixas e o que cada participante tirou:

Sarah , que apertou o botão no gramado, abriu a caixa 1 e no domingo, vai vetar o voto de alguém.

, que apertou o botão no gramado, abriu a caixa 1 e no domingo, vai vetar o voto de alguém. Jonas foi escolhido por Sarah e abriu a caixa 2, e ele não votará no próximo paredão.

foi escolhido por e abriu a caixa 2, e ele não votará no próximo paredão. Ana Paula foi escolhida por Jonas , abriu a caixa 3 e no domingo, seu voto vai valerá por dois.

foi escolhida por , abriu a caixa 3 e no domingo, seu voto vai valerá por dois. Cowboy, escolhido por Ana Paula, teve que escolher mais um participante, no caso, Brigido, e os dois, em consenso, mandaram Leandro para o paredão.

Essa mudança antecipada na dinâmica da berlinda altera o planejamento dos participantes e traz uma dose extra de estratégia na disputa. A formação do paredão triplo desta semana não contará com prova Bate e Volta, o que significa que os emparedados seguirão diretamente para votação popular.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.