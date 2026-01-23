BBB 26: Leandro foi emparedado pelas 'caixas surpresas'

BBB 26: Caixas surpresas definem paredão e colocam Leandro na berlinda (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 23h09.
Na sexta-feira do Big Brother Brasil 26, uma novidade anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt movimentou a casa e a formação do próximo paredão. A produção incluiu uma dinâmica inédita chamada caixas-surpresa, que distribuiu consequências entre os participantes e definiu um emparedado antecipadamente.
As caixas-surpresa foram apresentadas durante o programa ao vivo na noite de quinta-feira, 22. Cada confinado teve a chance de abrir uma das caixas, que continham efeitos diferentes no jogo. Entre as consequências estavam: ida direta ao paredão, perda do direito de votar, voto com peso dois ou o poder de vetar o voto de outro participante.
Veja quem abriu as caixas e o que cada participante tirou:
Essa mudança antecipada na dinâmica da berlinda altera o planejamento dos participantes e traz uma dose extra de estratégia na disputa. A formação do paredão triplo desta semana não contará com prova Bate e Volta, o que significa que os emparedados seguirão diretamente para votação popular.
