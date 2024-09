Marcas apostam na nostalgia para atrair os consumidores da Geração Z

A nostalgia tem sido uma grande tendência de marketing para marcas nos últimos anos. No Brasil isso está acontecendo com eletrônicos, alimentos, vestuário e muitos outros setores. Nos EUA, duas marcas de roupas com décadas de existência estão voltando ao passado como parte de sua estratégia de marketing para o futuro.

Hoje, a Old Navy anunciou uma edição limitada da "Coleção de Reedição de 94" de itens de sua fundação em 1994, como camisetas para bebês e agasalhos.

A marca da Gap segue os passos da J.Crew, que está relançando seu icônico catálogo impresso para envio pelo correio - isso aconteceu pela última vez em 2017. Ícone dos anos 80 e 90, Demi Moore estrela a campanha.

Especialistas ouvidos pela AdAge dizem que as mudanças podem ajudar ambas as marcas a atrair novos compradores da Geração Z, ao mesmo tempo em que aprofundam as conexões com consumidores mais velhos que compravam antes dos anos 90 se tornarem retrô.

A maioria da Geração Z não tem lembranças dos anos 1990, mas eles ainda têm uma afeição pela era, descobrindo-a por meio da música, principalmente.

Planejamento de marketing

Para promover sua linha de reedições, que inclui quase 200 peças, a Old Navy está planejando marketing em seus canais digitais e de mídia social. Ela também publicará um fanzine de 32 páginas, que inclui uma nota do Diretor de Criação Zac Posen promovendo "a era inspiradora de possibilidades dos anos 90" e um teste pedindo aos consumidores para lembrarem do famoso jingle comercial e mascote do cachorro da marca. O zine estará disponível nas lojas e online, segundo a AdAge.

Os anúncios da Old Navy postados online nesta semana mostram suas roupas no estilo dos anos 90 ao lado de tecnologia de retrocesso, como um bipe, TV volumosa, CD e um precursor dos smartphones de hoje.

Essa estratégia vem no momento em que a Gap tenta levar a Old Navy ao caminho do sucesso novamente - no mês passado, a marca relatou um aumento de 8% nas vendas líquidas do segundo trimestre, algo em torno de US$ 2,1 bilhões.

Por sua vez, a J.Crew, que comemorou seu 40º aniversário em 2023, vem gerando um sentimento positivo com o retorno de seu catálogo, tentando marcar território como um "estilo de vida"