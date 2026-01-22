Com série e influenciadores, BTG Pactual amplia discurso além dos investimentos

O BTG Pactual começa o ano lançando uma estratégia robusta de comunicação com foco na aproximação com o público. A iniciativa conta com uma campanha com o time de embaixadores da marca, além de uma série original apresentada por Fabio Porchat. O objetivo é reforçar o posicionamento da instituição como um banco completo e que mantém a proposta de sofisticação e alta performance.

A campanha traz como protagonistas nomes conhecidos como Rodrigo Hilbert, Alex Atala, Silvia Braz, Lelê Burnier e Manu Cit. Os embaixadores funcionam como pontos de conexão com diferentes perfis de clientes, ajudando a traduzir conceitos financeiros complexos em situações cotidianas.

No centro da narrativa estão produtos considerados estratégicos para o BTG Pactual. O aplicativo de investimentos aparece como principal porta de entrada para o investidor, reunindo desde produtos de renda fixa até alternativas mais sofisticadas, em uma experiência integrada. Já o assistente virtual é apresentado como um facilitador do dia a dia financeiro, alinhado à demanda crescente por agilidade e autoatendimento.

Para o público focado em viagens, o banco oferece soluções variadas, com destaque para o Terminal BTG Pactual, o primeiro terminal exclusivo da América Latina, localizado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Há, ainda, os próprios benefícios do cartão do banco, como IOF zero em compras internacionais, além de programas de pontos e cashback, recursos cada vez mais relevantes na escolha do banco principal pelos clientes.

“Nosso objetivo é reforçar o que somos hoje: o BTG Pactual é um banco completo, preparado para superar as expectativas de quem espera mais de um banco”, diz André Kliousoff, CMO do BTG Pactual.

Mídia, conteúdo e fortalecimento da marca

A estratégia de mídia do BTG acompanha essa diversidade de públicos. As peças são veiculadas em canais de massa, como TV e cinema, e ganham força no ambiente digital e nas redes sociais. Nesse contexto, a série de entrevistas Me Conta da sua Conta, apresentada por Fabio Porchat, estreia no dia 22 de janeiro nas redes sociais do BTG Pactual. O programa traz os embaixadores falando sobre investimentos, decisões financeiras e situações vividas em diferentes momentos da vida, destacando soluções que contribuíram para tornar o cotidiano mais simples e eficiente.

Segundo o BTG, a ideia é que o conteúdo tenha um formato leve e dinâmico, com conversas que aproximam o público dessas personalidades.

A nova campanha também marca um novo passo na consolidação do BTG Pactual como uma instituição que busca disputar espaço com grandes bancos e plataformas digitais, indo além do discurso focado exclusivamente em investimentos. A nova assinatura, “Para quem espera mais de um banco”, resume a tentativa de unir tecnologia, personalização e uma oferta ampla de produtos em um único ecossistema financeiro.

“A excelência dos nossos serviços é acessível a todos que estão em um momento de crescimento, seja investindo ou empreendendo, com um portfólio completo de soluções bancárias e assessoria especializada para apoiar cada etapa dessa jornada, sem abrir mão da sofisticação e da excelência que sempre fizeram parte do nosso DNA”, finaliza o executivo.