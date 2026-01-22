TikToker viraliza com jingle e vira comercial de refrigerante famoso

Um jingle criado de forma improvisada no TikTok levou uma criadora de conteúdo americana a um dos espaços publicitários mais disputados da TV dos Estados Unidos. A empresa de refrigerantes Dr Pepper usou, em um comercial exibido nacionalmente, uma música composta por uma usuária da plataforma que viralizou no fim de 2025.

O vídeo original foi publicado em 23 de dezembro por Romeo, conhecida no TikTok como @romeosshow. Na gravação, ela canta uma música curta criada por conta própria para a marca. Na legenda, marcou o perfil oficial da empresa e escreveu que havia postado de forma impulsiva, antes que alguém tivesse a mesma ideia. Também sugeriu que poderiam “ganhar milhares juntos”.

Em menos de um mês, o vídeo ultrapassou 42 milhões de visualizações, acumulou cerca de 5 milhões de curtidas e mais de 300 mil salvamentos, segundo dados divulgados pela revista People. A própria Dr Pepper respondeu publicamente ao post no mesmo dia, afirmando que a criadora “poderia estar no caminho certo”, e depois entrou em contato por mensagem privada.

A repercussão se estendeu para além da marca. Perfis corporativos de empresas como Indeed, Buffalo Wild Wings e até times da NFL interagiram com o conteúdo, incentivando a ideia de transformar o jingle em campanha oficial. Outras marcas passaram a convidar a criadora para desenvolver músicas semelhantes.

O passo seguinte veio no dia 19 de janeiro de 2026, quando a Dr Pepper lançou um comercial de 15 segundos usando a gravação original como base. O anúncio foi exibido durante a final do College Football Playoff National Championship, evento esportivo de grande audiência nos Estados Unidos, comparável a uma final de campeonato nacional no Brasil.

No filme publicitário, a voz de Romeo aparece sobre uma base instrumental, enquanto imagens mostram latas do refrigerante nas versões tradicional, diet e sem açúcar. A letra do jingle surge na tela, e uma das cenas destaca o refrigerante sendo servido em um copo, com foco na efervescência. A empresa creditou oficialmente a música à criadora e publicou o vídeo com a legenda: “Uma música escrita sobre os 23 sabores de Dr Pepper? É coisa da Pepper”.

No mesmo dia da exibição, Romeo publicou um novo vídeo celebrando o momento. Ela agradeceu aos seguidores, à família, aos amigos e aos fãs da marca, afirmando que o apoio coletivo tornou o comercial possível. O conteúdo gerou nova onda de comentários, inclusive de outras empresas, que parabenizaram a criadora.

De acordo com o USA Today, a visibilidade do jingle levou outros usuários a afirmar que passaram a considerar experimentar o produto após ouvir a música, mesmo sem serem consumidores habituais da marca. A publicação também destaca que, após o sucesso, Romeo chegou a criar jingles para outras empresas e a explorar diferentes formatos de conteúdo em seu perfil.

Quando o orgânico vira campanha

O jingle criado espontaneamente por uma usuária do TikTok e transformado em comercial nacional da Dr Pepper exemplifica, na prática, a mudança de comportamento descrita no TikTok Next 2026, relatório de tendências divulgado pela plataforma nesta quarta-feira, 21.

O estudo aponta o fim do consumo passivo e a ascensão de um uso guiado por curiosidade, intenção e participação ativa da comunidade. Nesse contexto, cresce o peso do chamado “ROI emocional”, conceito que mede o retorno percebido pelo usuário em termos de significado, pertencimento e utilidade, e não apenas de alcance ou impacto publicitário.

O caso do jingle viral se conecta especialmente a duas frentes do relatório. A primeira é o eixo “Fora do Script”, que descreve o TikTok como um ambiente de descoberta ativa, no qual usuários chegam com uma intenção inicial, mas seguem explorando conteúdos inesperados. A música criada sem briefing, orçamento ou planejamento formal ganhou escala justamente por surgir desse movimento orgânico de curiosidade.

A segunda é o “ROI Emocional”, que reposiciona a decisão de compra a partir da confiança, da identificação e da validação coletiva. Segundo o TikTok, 81% dos usuários afirmam que a plataforma oferece uma visão realista do uso de produtos no dia a dia, e, no Brasil, usuários são 1,4 vez mais propensos a recomprar marcas quando há interação direta, como comentários ou cocriação.

Ao levar um conteúdo nascido da comunidade para um dos espaços publicitários mais disputados da TV americana, a marca reforça a leitura central do relatório. Em 2026, relevância passa menos pela produção profissional e mais pela capacidade de reconhecer e amplificar movimentos culturais já em curso na plataforma.