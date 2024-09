Vult e Fruit-tella lançam coleção inspirada nas famosas balas dos anos 2000

A tendência gourmand, originada na indústria de perfumes e cosméticos, expandiu-se para outras áreas da beleza, como maquiagem e cuidados com a pele, e evoluiu para parcerias com marcas de alimentos. A prática de incorporar fragrâncias inspiradas em alimentos em produtos de beleza tornou-se cada vez mais comum, despertando não apenas o olfato, mas também outros sentidos dos consumidores, além de evocar nostalgia. Exemplos não faltam: Carmed e Fini, Creamy e The Coffee, Panvel e Stikadinho, Quem Disse, Berenice? e Guaraná Antarctica e, agora, com Vult e Fruit-tella.

A marca de beleza do Grupo Boticário se uniu à Perfetti Van Melle para lançar uma nova coleção de edição limitada, inspirada nas cores e sabores das balas que marcaram a infância de várias gerações. A linha inclui hidratantes labiais, balms e esmaltes com fragrância inspirada nas balas. Entre as novidades, destaca-se um hidratante labial, formulado com ácido hialurônico e vitamina E, que promete 24 horas de hidratação e efeito gloss.

“Com esta coleção, queremos conectar diferentes gerações por meio de um elemento comum: a nostalgia. A parceria com a Fruit-tella nos permitiu criar produtos que não só são divertidos, mas que também evocam lembranças queridas, enquanto adicionam um toque de cor e deliciosas fragrâncias ao dia a dia das nossas clientes”, diz Mirele Martinez, diretora de marketing de maquiagem do Grupo Boticário. “Essas co-criações são uma expertise do Grupo desde 2021”, complementa.

De acordo com o Guia dos Melhores, uma plataforma de avaliação de produtos online, uma pesquisa realizada com brasileiros de diferentes idades e regiões do país revelou que 83% dos entrevistados sentem uma conexão emocional com produtos das décadas de 80, 90 e 2000, e 49% deles afirmaram consumir esses produtos.

A collab ainda reforça o desejo da Vult em oferecer experiências mais sensoriais e emocionalmente conectadas aos consumidores, criando produtos que são não apenas funcionais, mas também carregados de significado.

No setor de beleza e moda, observa-se um movimento de resgate dos anos 2000, impulsionado principalmente pela geração Z. Segundo a WGSN, essa tendência reflete uma conexão emocional com a época em que esses consumidores vivenciaram sua infância.