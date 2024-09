Rock in Rio 2024: Neosaldina leva dez 'Neusas' para experiência VIP no festival

Quem marcou presença na segunda semana do Rock in Rio 2024 se deparou com um grupo de ‘Neusas’ curtindo o festival. A ação, promovida pela Neosaldina, marca de medicamento da Hypera Pharma, convidou dez participantes para visitarem o estande da marca e aproveitarem a área VIP do evento junto com o influenciador Fernando Medeiros, ex-participante do Big Brother Brasil, atleta e repórter da Casé TV nas Olimpíadas.

Por meio de uma convocação em um dos quiosques da praia do Leme com a frase: “Seu nome é Neusa? Temos uma surpresa para você!”, sete ‘Neusas’ foram escolhidas para vivenciar uma experiência especial no Rock in Rio 2024 com direito a um par de ingressos na frente do palco e um kit com headphones, power bank, almofada de pescoço e binóculos.

Além destas, outra três ‘Neusas’ também garantiram ingressos e kits exclusivos. Fãs da marca, elas foram convidadas por meio de cadastro na newsletter para viver essa experiência, que inclui passagem aérea, estadia em hotel e alimentação inteiramente custeadas.

"Foi minha primeira vez no Rock in Rio! Fiquei muito feliz com o convite da marca. Um momento inesquecível em que me diverti bastante", diz Neusa Pereira, uma das participantes.

Neosaldina: marca proporcionou experiência VIP para participantes chamadas Neusa no Rock in Rio 2024. (Divulgação)

Neosaldina juntou os dois grupos em um ônibus personalizado para levar seu 'exército' até a Cidade do Rock. Fernando Medeiros, embaixador da marca, ficou responsável por liderar, entrevistar e entreter o time.

“Ao reunir as 'Neusas', queríamos surpreender e reforçar nossa presença em momentos de descontração e alegria. A Neosaldina sempre teve um espaço especial na vida dos brasileiros, e trazer isso para o Rock in Rio foi uma oportunidade incrível de celebrar essa conexão", afirma Carla Dias, diretora de consumer marketing e comunicação integrada da Hypera Pharma.

A ação faz parte da estratégia de comunicação para o festival, que traz o mote ‘Não dê palco para a dor de cabeça. Dê palco para a Neosa’. "E foi isso que fizemos com essa ativação: dar palco para 10 “Neosas”, aproveitando que a irreverência e o bom humor se tornaram marcas da nossa relação com o público”, destaca Dias.

