Stanley dobra aposta na Geração Z e lança copo Quencher com Olivia Rodrigo

Há mais de um ano, o copo Stanley furou a bolha e perdeu seu status de parceiro do homem hétero. Em 2022, depois de viralizar no TikTok, o modelo Quencher virou companheiro fiel das mulheres, da Geração Z, ficou mais colorido e passou a ter acessórios próprios. E essa fórmula de sucesso deu tão certo que agora a marca está dobrando a aposta no público jovem com a maior artista da geração, Olivia Rodrigo.

Nesta terça-feira, 9, a Stanley lança o modelo feito em colaboração com a artista, que também é uma das mais virais da plataforma de vídeos chinesa. O copo/caneca, de cor roxa e cravejada de estrelas vermelhas e prateadas, promete manter a temperatura da bebida por mais de seis horas e chega ao site da companhia com altas expectativas de venda.

Essa é mais uma aposta da marca na Geração Z, que fez com que a a PMI, empresa por trás da Stanley, saísse de um faturamento de US$ 70 milhões em 2019 para algo em torno de US$ 750 milhões em 2022, de acordo com números estimados pela CNBC Make It.

Dois anos atrás, a empresa chegou a ter fila de mais de 150 mil clientes, que vinham em busca do modelo Quencher, segundo dados internos.

Veja as fotos do Stanley x Olivia Rodrigo Quencher

1 /7 (285681-8)

2 /7 (285681-6)

3 /7 (285681-5)

4 /7 (285681-4)

5 /7 (285681-3)

6 /7 (285681-2)

7/7 (285681-1)

O modelo do Quencher comporta até 1,18L. O copo é feito de 90% de aço inoxidável reciclado, desenvolvido na cor roxa, a favorita de Olivia, com uma arte celestial incorpora a essência soft-grunge da turnê GUTS, atual trabalho da artista. A tampa é giratória e tem três posições, com uma abertura para canudo semifechada, uma totalmente fechada e outra coberta. Como os demais copos Quencher, ele possui uma alça como a de uma caneca.

Quanto custa o copo Stanley da Olivia Rodrigo?

A edição limitada chega hoje ao site oficial da Stanley Brasil por R$389,00.