EUA diz ter bombardeado embarcação no Oceano Pacífico

O Exército dos Estados Unidos realizou, nesta sexta-feira, 23 de janeiro, um ataque contra uma embarcação no Oceano Pacífico, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação resultou na morte de duas pessoas, segundo informações do Comando Sul dos EUA.

Um terceiro ocupante sobreviveu e a Guarda Costeira foi acionada para conduzir uma operação de busca e resgate na região, de acordo com o comunicado oficial.

On Jan. 23, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking routes in the Eastern… pic.twitter.com/BzeBBapfMQ — U.S. Southern Command (@Southcom) January 23, 2026

Pelo menos 117 pessoas morreram em ações contra embarcações suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas desde o início da Operação Lança do Sul, conduzida pelo governo Trump sob o argumento de combate ao narcotráfico.

Algumas dessas operações resultaram em sobreviventes, como no ataque ocorrido em 30 de dezembro, quando um grupo não identificado abandonou a embarcação atingida. A Guarda Costeira dos Estados Unidos suspendeu as buscas por essas pessoas três dias após o incidente.