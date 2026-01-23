Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA diz ter bombardeado embarcação no Oceano Pacífico

Segundo o Comando Sul dos EUA, o ataque foi realizado contra embarcação suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 21h06.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O Exército dos Estados Unidos realizou, nesta sexta-feira, 23 de janeiro, um ataque contra uma embarcação no Oceano Pacífico, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação resultou na morte de duas pessoas, segundo informações do Comando Sul dos EUA.

Um terceiro ocupante sobreviveu e a Guarda Costeira foi acionada para conduzir uma operação de busca e resgate na região, de acordo com o comunicado oficial.

Pelo menos 117 pessoas morreram em ações contra embarcações suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas desde o início da Operação Lança do Sul, conduzida pelo governo Trump sob o argumento de combate ao narcotráfico.

Algumas dessas operações resultaram em sobreviventes, como no ataque ocorrido em 30 de dezembro, quando um grupo não identificado abandonou a embarcação atingida. A Guarda Costeira dos Estados Unidos suspendeu as buscas por essas pessoas três dias após o incidente.

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Mundo

EUA anuncia sanções contra 'frota fantasma' do Irã por repressão a protestos

UE quer manter congeladas represálias de 93 bilhões de euros aos EUA por 6 meses

Premiê da Alemanha diz que não pode aceitar o plano do Conselho de Paz de Trump

UE e Otan reforçam segurança no Ártico após recuo de Trump

Mais na Exame

Mercados

Goldman Sachs surpreende e vai pagar bônus de US$ 45 milhões a CEO

Brasil

Lula afirma que Trump pretende ser 'dono da ONU' ao propor Conselho da Paz

Mundo

EUA anuncia sanções contra 'frota fantasma' do Irã por repressão a protestos

Pop

BBB 26: Quem é o 'Monstro' da semana?