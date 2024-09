Quem Disse, Berenice? lança coleção de maquiagem inspirada em Harry Potter

A Quem Disse, Berenice? (QDB) se uniu à Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) para lançar uma linha de maquiagem inspirada em Harry Potter. Segundo a companhia, essa é a maior collab da história da marca do Grupo Boticário e a primeira coleção de maquiagem da franquia na América Latina.

Com a nova coleção, a empresa espera quadruplicar a receita gerada por colaborações anteriores, impulsionada pela sinergia entre as marcas, pelo apelo nostálgico e pela alta demanda por produtos temáticos de Harry Potter. A marca tem consolidado sua expertise em parcerias de sucesso, atraindo 25% de novos consumidores a cada lançamento, como ocorreu com as parcerias com Guaraná Antártica e Faber-Castell.

A nova coleção inclui uma linha completa de produtos, desde skincare até maquiagem, que trazem elementos nostálgicos, uma tendência de mercado. No setor de beleza e moda, observa-se um movimento de resgate dos anos 2000, impulsionado principalmente pela geração Z. Segundo a WGSN, essa tendência reflete uma conexão emocional com a época em que esses consumidores vivenciaram sua infância.

“Identificamos o forte desejo do consumidor em ter uma linha de maquiagem inspirada em Harry Potter, um fenômeno cultural que dialoga com diversas gerações. Desenvolvemos produtos que conversam com as principais tendências de beleza, com muita cintilância e cores do momento como azul, vermelho, marrom e fúcsia, com acabamentos e efeitos que traduzem o mundo encantador e mágico de Harry Potter”, diz Mirelle Martinez, diretora de categoria de make do Grupo Boticário.

Entre os destaques da coleção está a Paleta Multifuncional Bem-Vindo à Hogwarts. Inspirada nas quatro casas da Escola de Magia e Bruxaria, ela conta com embalagem em formato de livro, 36 cores de sombra e seis produtos que funcionam como blush ou iluminador.

Inspirados nas aulas de feitiços os Delineadores Lumos e Incêndio estão disponíveis nas cores prata e dourado e contam com esferas de glitter microrrefletoras que proporcionam efeito 3D. Já o Iluminador O Pomo de Ouro, com pérolas iridescentes, é inspirado no Quadribol, o esporte mais popular do mundo bruxo.

A linha também inclui três balms labiais que remetem às sobremesas e guloseimas icônicas do universo Harry Potter: o Balm Labial Bolo de Caldeirão (tom avermelhado), o Sapo de Chocolate (tom marrom chocolate) e o Sorvete de Limão (incolor).

Além da maquiagem, a coleção conta com um kit de pincéis inspirado nas varinhas dos personagens de Harry Potter e produtos de skincare, como o gel e máscara de limpeza, água micelar e body splash. Os produtos estão disponíveis nos canais de venda da marca do Boticário, como lojas físicas e e-commerce.

Collab para além da simples união de forças

A colaboração entre Quem Disse, Berenice? e Warner Bros. Discovery é parte de uma estratégia de mercado que visa combinar forças para criar produtos inovadores e engajar consumidores. No Brasil, essa estratégia é reforçada pelo mercado de licenciamento de marcas, um dos seis maiores do mundo, segundo a Associação Brasileira de Licenciamento (Abral).

Marina Martins Vieira, diretora de estratégia de marketing do Grupo Boticário, destaca que a colaboração busca ir além da simples união de forças, visando complementaridade cultural e originalidade.

“Desenvolvemos a nova coleção pautada neste princípio. Trouxemos ao mercado uma coleção de edição limitada com itens altamente colecionáveis e nostálgicos. A originalidade e relevância do mundo mágico de Harry Potter se uniram à autenticidade e expertise de Quem Disse, Berenice?, traduzindo beleza, liberdade e ineditismo nesta collab”, finaliza Vieira.

