Os impactos econômicos milionários e o marketing com a vinda de Madonna ao Brasil

A vinda da cantora Madonna ao Rio de Janeiro, com show programado para o próximo sábado, 4, na Praia de Copacabana, deve movimentar cerca de 300 milhões de reais à economia carioca. Os setores de turismo e negócios serão os mais beneficiados, além de outros ganhos com hotelaria e gastronomia na cidade. O valor é 30 vezes maior do que o investido pelo poder público com patrocínios, que foi de 10 milhões de reais.

Esse também deve ser o show com maior público da história da diva pop, estimado em 1,5 milhão de pessoas, o que levou a quase 100% de ocupação na rede hoteleira na região. Segundo a organização do evento, desse total, entre 15% a 20% é composto por turistas. A projeção média do ticket médio gasto é de 495 reais para brasileiros de fora do Rio e 570 reais para estrangeiros.

“A chegada da Madonna ao Rio mexeu com a cidade, principalmente por ela ter vindo muitos dias antes do show, o que não é comum com estrelas desse porte. Da foto meme nas redes sociais (veja abaixo) aos preços dos ambulantes em Copacabana. Uma aula de atração de atenção que certamente se reverterá em resultados significativos para os negócios que envolvem a megaoperação do evento", diz Bruno Brum, CMO da Agência End to End, hub de soluções e engajamento para o mercado de eventos.

e a história se repete

madonna entregando meme na janela de hotel no rio pic.twitter.com/c01jmI9g20 — Guto (@gutorfeu) April 29, 2024

"Com estrutura e organização, podemos fazer frente a outras capitais mundiais, referências em eventos deste porte, já que o Rio de Janeiro é um verdadeiro polo turístico e cultural. Somos a agência oficial da Conmebol, e na final da Copa Libertadores, no Maracanã, vimos na prática os valores obtidos a economia e investimentos de marcas envolvidas", afirma Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências em eventos.

Os valores envolvendo unicamente a vinda de Madonna chegam a quase 25 milhões de reais. De acordo com dados da Bonus Track Entretenimento, responsável pela organização do evento, em informações declaradas ao governo do estado, somente com cachê a cantora vai receber 17 milhões de reais. Outros custos incluem ainda 5 milhões de reais com hotel e 3 milhões de reais com estrutura em geral, além de segurança e publicidade.

Quem também vai capitalizar com o evento são as marcas envolvidas. De acordo com o Grupo Globo, detentor da transmissão, o plano comercial deve chegar a 20 milhões de reais, com patrocínio de três grandes empresas: Itaú, Heineken e Nivea.

Mas outras empresas, de segmentos diversos, também estão pegando carona no sucesso do megaevento e promovendo ativações junto aos consumidores. Esse é o caso da Cimed, que lançou o Carmed Madonna, uma versão de hidradantes labiais inspirada exclusivamente na cantora, com distribuição gratuita de 25 mil unidades em farmácias em Copacabana.

Já a Warner Musica Brazil vai promover uma interação entre o público e a cover de Madonna, no Parque Bondinho Pão de Açúcar. O Boticário, por sua vez, criou um camarote na casa de Narcisa Tamborindeguy. E a Deezer anunciou um sorteio que dará direito a um par de ingressos para a área exclusiva da marca. Isso só para ficar em alguns exemplos.

“Grandes eventos tem potencial de gerar impactos econômicos positivos que vão muito além do valor investido na produção e ajudam a projetar o nome da cidade mundo afora. Quando existe verba pública envolvida, é normal que parte do público não entenda tal mecanismo de retorno e compare com a eventual destinação da mesma verba para outros setores, daí a importância da mensuração e divulgação do impacto”, explica Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"Os números da Madonna sempre foram gigantes. Reflexo de uma carreira repleta de turnês mundiais sempre com muito sucesso e de um planejamento com a imagem fora da curva", acrescenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Essa é a 4ª vez que Madonna se apresenta no Brasil. O show é o último da The Celebration Tour, turnê que comemora seus 40 anos de carreira. A última vez que a cantora esteve no país foi há 12 anos. O show será gratuito, com início previsto às 21h45 e transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay. Na data, o streaming da Globo terá sinal aberto para não assinantes logados.