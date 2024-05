Não se fala em mais nada nos últimos dias nas redes sociais que não seja o show da Madonna no próximo sábado, 4, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E as marcas já estão pegando carona no burburinho. Depois da Cimed lançar o Carmed Madonna, chegou a vez de O Boticário anunciar uma nova ativação para a data.

A marca de beleza se uniu à Narcisa Tamborindeguy para criar um camarote exclusivo na casa da própria socialite, em Copacabana. No sábado, um grupo seleto de 'botilovers' irá curtir o show mais aguardado da última década, que deve receber 1,5 milhão de pessoas.

A ação ganhou força na internet após uma conversa entre Narcisa e O Boticário, com a anfitriã convidando a companhia para a criação do camarote. Cinco fãs foram selecionados nas redes socais, por meio de social listening (que na tradução quer dizer escuta social), tendo como principais critérios a criatividade e a maior constância de interações com O Boticário.

O projeto dá continuidade à aproximação da marca com o universo musical, que começou com a criação de um camarote no show da Taylor Swift e o apoio ao Lollapalooza. Por meio dessas iniciativas, a empresa busca colocar o consumidor no centro de suas ações, atendendo desejos e hackeando oportunidades.

“Entendemos como parte da nossa atuação, enquanto marca mais amada pelos brasileiros, proporcionar aos nossos consumidores, que carinhosamente chamamos de botilovers, experiências únicas. O camarote do Boticário materializa uma atuação consistente em criar narrativas envolventes, que ampliem a nossa presença em lugares que ainda não foram ocupados, atentos aos assuntos do momento e às próximas tendências”, afirma Marcela de Masi, diretora de branding e comunicação do Grupo Boticário.

Como será o camarote na casa da Narcisa?

No espaço do camarote preparado pelo Boticário, a ambientação trará elementos de decoração, paisagismo, velas e iluminação cênica, que ganharão destaque na mansão com o uso da linha Casa 214 - que conta com sabonete líquido, home spray, aromatizador vareta e velas.

A escolha de produtos do robusto portfólio da primeira linha da marca idealizada para casa foi pensada especialmente para trazer o toque de sofisticação e aconchego, que será realçado pelo ambiente autêntico do apartamento da Narcisa, fazendo com que as cores dos produtos da linha tomem conta do lugar.

Na ação, a agência responsável pela idealização e execução do projeto foi a SoWhat. “Todas as nossas campanhas com O Boticário são pensadas a partir de um contexto cultural forte, e #CamaroteDoBoti não poderia ser diferente. Além de, claro, conseguirmos hackear um dos momentos mais citados do ano, entendemos que o nome da Narcisa traria ainda mais força para nossa ação porque ela é um perfil que está sempre no holofote nas redes sociais e interage de forma super divertida com o público - ainda mais quando o assunto é Copacabana”, afirma Sofia Ricciardi, diretora executiva de beauty & fashion da Sowhat.

“Nosso objetivo principal é gerar awareness para o TikTok, mas isso não quer dizer que a estratégia precisa ficar restrita apenas à plataforma. Junto com O Boticário, estamos sempre pensando em como fazer uma ação ter a maior capacidade de gerar conversas genuínas possível”, completa Gui Zunttini, diretor criativo de fashion & beauty da Sowhat.

Como assistir ao show da Madonna?

Essa é a 4ª vez que Madonna se apresenta no Brasil, desta vez, para encerrar a The Celebration Tour, turnê que comemora seus 40 anos de carreira. A última vez que a cantora esteve no país foi há 12 anos.

O show será gratuito, com início previsto às 21h45. Algumas marcas e quiosques da praia estão oferecendo espaços privilegiados. O quiosque Cabanna, por exemplo, vendeu espaços garantidos por R$ 1,1 mil. Hotéis próximos da praia também estão com lotação máxima.

Outras marcas parceiras também disponibilizaram formas de assistir a diva de pertinho e em espaço diferenciado. A Deezer, por exemplo, anunciou um sorteio que dará direito a um par de ingressos para a área exclusiva da marca.

Para quem for ficar de casa, será possível assistir ao show pela TV Globo. O Multishow e o Globoplay também transmitem a apresentação ao vivo. Na ocasião, o streaming da Globo terá sinal aberto para não assinantes logados

