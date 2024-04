Madonna no Rio: Prefeitura faz mudanças na infraestrutura da cidade; veja como chegar ao show

Na próxima semana, a cidade do Rio de Janeiro será sacudida por um dos eventos mais aguardados do ano: o show de encerramento da The Celebration Tour, com Madonna. A apresentação, que promete ser histórica, já deixa muitos fãs ansiosos para ver a 'Rainha do Pop'.

Nesta quinta-feira, 26, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou as alterações na infraestrutura da cidade em preparação para o show da cantora.

Que horas começa o show de Madonna?

Madonna vai se apresentar em 4 de maio, sábado, às 21h45, na praia de Copacabana, próximo ao Copacabana Palace. O espetáculo deve durar até as 23h45. DJs, incluindo o americano Diplo, irão se apresentar a partir das 19h e após o show da cantora. Esta é sua 12ª turnê e a primeira não vinculada a um álbum específico.

A expectativa da prefeitura é de que mais de 1,5 milhão de pessoas assistam ao show, potencialmente superando o recorde anterior de Madonna. Em 1990, ela atraiu 126 mil pessoas para o estádio de Wembley, no Reino Unido, durante a "Blond Ambition Tour".

Saiba como chegar ao show?

Em um comunicado, a prefeitura apresentou um esquema de mobilidade semelhante ao do Réveillon, permitindo apenas táxis e transporte público o acesso a Copacabana até as 19h30.

O metrô terá trens extras funcionando até as 4h. A Linha 1, que parte da estação Uruguai, na Tijuca, até o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, manterá seu funcionamento regular, passando por Copacabana.

A Linha 2 operará diretamente da Pavuna, na zona norte, até a estação General Osório, em Ipanema, também passando por Copacabana.

Para o público do show de Madonna, a recomendação é desembarcar na estação Siqueira Campos. Copacabana conta com três estações de metrô. No entanto, a estação Cardeal Arcoverde estará disponível apenas para desembarque a partir das 16h de sábado.

A tarifa unitária do metrô é R$ 7,50, sendo aconselhável adquirir as passagens com antecedência, mas o pagamento por aproximação (NFC) também é aceito.

Os ônibus municipais terão permissão para entrar em Copacabana somente até as 19h30 de sábado, duas horas antes do show. Após esse horário, os ônibus, com tarifa de R$ 4,30, ficarão estacionados na enseada de Botafogo. Para quem desejar voltar para casa de ônibus, será necessário caminhar até lá.

Como sair do show?

O metrô será o principal meio de transporte para a data do show, com as três estações de Copacabana - Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo - abertas para embarque até as 4h de domingo.

Os ônibus municipais serão estacionados na enseada de Botafogo, incluindo as linhas 492 (Ilha do Governador), 474 (Jacaré), 415 (Usina), 483 (Penha), 167 (Terminal Gentileza) e 100 (Central do Brasil). O tráfego em Copacabana será liberado às 4h de domingo.

Já os trens da SuperVia e os ônibus BRT, que não passam por Copacabana, terão suas circulações reforçadas para atender aos moradores das zonas norte, oeste e Baixada Fluminense.

Organização dos aeroportos e rodoviárias

Para quem for visitar o Rio, para ver o show de Madonna ou não, a Prefeitura recomenda o uso do terminal intermodal Gentileza, localizado na zona portuária, e de lá seguir até Copacabana.

Para quem estiver no Aeroporto Santos Dumont, é possível chegar ao Gentileza utilizando o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), que estará em funcionamento 24 horas. Do Aeroporto do Galeão, você pode utilizar o BRT.

O terminal Gentileza contará com uma linha de ônibus direta até Copacabana. O valor da tarifa é de R$ 8,60 (válido para ida e volta e sem direito a gratuidade). O pagamento da tarifa é exclusivo pelo site jae.com.br. Este ônibus especial começará a circular a partir das 13h de sábado no sentido de Copacabana e operará no sentido contrário a partir da meia-noite.

Mudanças para funcionamento dos transportes

Os táxis e ônibus municipais terão permissão para acessar o bairro somente até as 19h30. Copacabana será reaberta para o trânsito às 4h.

Entretanto, os ônibus fretados não poderão acessar o bairro. A prefeitura oferece o Terreirão do Samba, localizado no centro, como alternativa para estacionar os ônibus fretados. Haverá bloqueios em Botafogo e Ipanema para coibir o acesso.