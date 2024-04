Carmed Madonna: Cimed faz parceria com a cantora e vai distribuir brilho labial exclusivo no show

Parcerias bem sucedidas têm marcado os últimos lançamentos do hidratante labial Carmed. A marca ganhou a Geração Z nas redes sociais e garantiu uma receita de R$ 400 milhões a Cimed, alta de 2000% de 2022 para 2023. Depois de Fini, BFFs e até Burger King, a farmacêutica fechou uma parceria com a Rainha do Pop, Madonna, que se apresenta no Rio de Janeiro no próximo sábado, 4 de maio.

No dia do show, o Carmed Madonna será distribuído de forma gratuita aos fãs da diva pop que estiverem a caminho da praia de Copacabana. A apresentação da cantora promete ser histórica e marca o encerramento da The Celebration Tour, turnê que comemora os 40 anos de carreira da cantora. O megaevento tem expectativa de 1,5 milhão de pessoas.

Em um mês, o hidratante labial que leva o nome de Madonna foi negociado e fabricado na planta de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. O produto terá aroma de cereja e embalagem temática com referências ao estilo pop e vanguardista da cantora.

O objetivo do CEO João Adibe Marques é ampliar o público do Carmed, até então mais concentrado em crianças e adolescentes. Além disso, este é o pontapé inicial para a internacionalização da marca e da própria companhia, que faturou R$ 3 bilhões em 2023, seu melhor ano da história.

“A parceria com a Madonna é o primeiro passo para iniciarmos o processo de reconhecimento internacional da Cimed por meio do hidratante labial Carmed, que é hoje a nossa marca mais pop e divertida. Com essa collab, o objetivo é nos aproximarmos do público a partir de 40 anos de forma global, considerando que se trata de uma artista que transita por diversas gerações e reconhecida no mundo inteiro", conta João Adibe Marques, presidente da Cimed.

Como ganhar o Carmed Madonna?

Ao todo, serão distribuídos 25.000 unidades de forma gratuita da edição especial do hidratante labial Carmed Madonna. O produto será entregue em diversas ativações feitas com marcas parceiras.

Veja onde encontrar o Carmed Madonna:

Em alguns voos da Azul com destino ao Rio de Janeiro;

com destino ao Rio de Janeiro; Em alguns ônibus da viação Cometa com destino ao Rio de Janeiro;

com destino ao Rio de Janeiro; Em três hotéis do Ibis em Copacabana e em bairros próximos;

e em bairros próximos; Além de algumas farmácias em Copacabana.

A marca também terá promotores distribuindo Carmed Madonna em locais estratégicos do bairro. Os locais e horários serão divulgados na quarta-feira, 1º de maio.

O fenômeno Carmed

Com expectativa de faturar R$ 5 bilhões até 2025, a Cimed está presente em 90% das farmácias brasileiras, quer ir além das vitaminas e genéricos e trazer novidades ao mercado. A linha de hidratantes labiais Carmed foi criada há sete anos, mas se tornou líder de mercado após parceria bem-sucedida com a Fini, que acaba de completar um ano.

O produto viralizou no TikTok e a procura pelo hidratante labial foi tanta que encontrá-lo se tornou uma tarefa quase impossível ao longo das primeiras semanas de junho. Houve até quem vendesse o produto em marketplaces pelo triplo do valor praticado em farmácias.

“Antes, a categoria total de hidratante labial vendia 1 milhão de unidades por mês. O Carmed vendeu 2 milhões, sem tomar participação de mercado dos concorrentes, o que elevou a categoria para 3 milhões de unidades por mês”, diz o CEO da Cimed.

Ao observar esse comportamento de mercado, de crescer sem tomar participação de mercado da concorrência, o executivo acredita que a companhia conseguiu criar uma nova categoria de consumo.

"O Carmed se tornou um estilo de vida, as pessoas colecionam e presenteiam o produto. Queremos atrair cada vez mais consumidores para a categoria de hidratantes labiais. Desta vez, será com uma ação gratuita para o público da Madonna", diz Adibe Marques.