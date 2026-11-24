O uso de inteligência artificial já faz parte da rotina de muitos trabalhadores brasileiros, mesmo quando as empresas ainda não oferecem orientação sobre a tecnologia. Funcionários recorrem a ferramentas por iniciativa própria para pesquisar informações, organizar atividades e acelerar tarefas.

O movimento foi identificado no estudo A Experiência Laboral 2026 no Brasil, realizado pela WeWork em parceria com a Offerwise.

O levantamento, divulgado em maio de 2026, ouviu 2.500 profissionais e constatou que 43% utilizam IA por iniciativa própria, enquanto apenas 19% afirmam receber incentivo das organizações.

A diferença revela uma oportunidade para quem deseja ampliar sua atuação profissional. Entretanto, saber utilizar ferramentas individualmente não significa, necessariamente, estar preparado para orientar sua adoção dentro de uma equipe.

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Por que os profissionais estão tomando a iniciativa?

A facilidade de acesso a ferramentas como ChatGPT, Gemini e Microsoft Copilot permite experimentar aplicações sem depender de grandes projetos corporativos.

Na rotina de trabalho, esses sistemas podem auxiliar na elaboração de documentos, organização de informações e preparação de apresentações.

O problema surge quando o uso individual acontece sem critérios compartilhados. Informações confidenciais podem ser inseridas em serviços não autorizados, enquanto respostas incorretas acabam sendo utilizadas sem verificação.

Conhecer as limitações da tecnologia é, portanto, parte importante da preparação profissional.

Como transformar o conhecimento em reconhecimento?

Uma maneira de se destacar é identificar atividades nas quais a IA pode produzir ganhos verificáveis.

O profissional pode começar selecionando uma tarefa repetitiva, como a organização de relatórios, e comparar o tempo necessário para executá-la antes e depois da utilização de uma ferramenta.

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A avaliação precisa considerar a qualidade do resultado, a necessidade de correções e eventuais riscos envolvidos.

Apresentar essas informações à liderança permite discutir benefícios concretos, em vez de defender a adoção da tecnologia somente por sua popularidade.

Como compartilhar conhecimentos com a equipe?

Tornar-se referência no assunto envolve ajudar outros profissionais a compreender aplicações e limitações da IA.

Com autorização da empresa, é possível organizar demonstrações, documentar procedimentos e compartilhar exemplos de tarefas que podem ser realizadas com apoio dos sistemas.

As orientações devem incluir cuidados com dados pessoais, informações comerciais e conferência dos conteúdos produzidos.

A colaboração com áreas responsáveis por tecnologia e segurança da informação ajuda a evitar iniciativas incompatíveis com as políticas internas.

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Quais competências ajudam a avançar nessa área?

Além de aprender a utilizar ferramentas, vale desenvolver conhecimentos sobre análise de dados, automação de processos e avaliação de resultados.

Formações específicas podem contribuir para compreender como selecionar aplicações, formular instruções adequadas e reconhecer situações que exigem supervisão humana.

Para profissionais interessados em posições de liderança, outro aprendizado relevante é avaliar o impacto da tecnologia sobre custos, produtividade e organização das equipes.

O estudo da WeWork e da Offerwise mostra que a iniciativa individual em usar IA já está presente no mercado brasileiro.

Transformá-la em uma contribuição reconhecida pela empresa exige demonstrar resultados, compartilhar conhecimento e respeitar as condições necessárias para uma utilização segura.