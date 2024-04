Show da Madonna no Rio: Globo arrecada quantia milionária com a transmissão; veja valor

Falta pouco para o show da cantora Madonna, que tem tudo para ser histórico. No dia 4 de maio, a cantora desembarca no Rio de Janeiro para apresentação única (e gratuita) da tour "The Celebration"na América do Sul. O show acontece na praia de Copacabana e terá transmissão pela TV Globo.

A chegada da rainha do pop é motivo de comemoração tanto para os fãs — que não veem a cantora desde 2012 em terras brasileiras — quanto para a Globo, que vai receber um valor milionário pela transmissão do show. Segundo apuração do F5, que teve acesso ao pacote comercial, foram três cotas de patrocínio vendidas, totalizando mais de R$ 50 milhões.

Quais serão os anunciantes durante o show?

Cada uma das cotas vencidas foi negociada pelo valor de R$ 17 milhões, segundo o F5. Os patrocinadores do show foram priorizados para o acordo e o Itaú, responsável pelo show, foi o primeiro a ser contatado e será detentor dos direitos de transmissão. O banco, diz a reportagem, pagou pelo espaço.

O Grupo Heineken, que também faz parte da lista de patrocinadores da The Celebration Tour no Brasil, comprou a segunda cota. A terceira (e última) foi adquirida pela Nívea.

De acordo com o F5, a Globo estuda abrir mais uma cota.

Quando será o show da Madonna no Brasil?

Madonna oficialmente trará a"The Celebration Tour", no dia 4 de maio, somente na cidade do Rio de Janeiro. O evento promete ser um grande marco na história do entretenimento, não só nacional, como mundial. A cantora já anunciou que essa será uma das maiores apresentações de toda a sua carreira. O show gratuito tem a expectativa de atrair milhões de pessoas.

Onde assistir o show da Madonna online?

Com início previsto às 21h45, o evento terá transmissão ao vivo no Multishow e na TV Globo. O Globoplay trará o show para os logados free no simulcasting da TV Globo, e no Multishow para os assinantes do Globoplay + Canais.

Último show de Madonna no Brasil

A última vez que Madonna colocou os pés em solo brasileiro foi em 2012, em um icônico show no Estádio do Morumbi (São Paulo). No começo deste ano, a artista chegou a anunciar apresentações nos EUA, México, Canadá e Europa, previstos para janeiro e julho de 2024.

Movimentação milionária no Rio de Janeiro

O show da cantora norte-americana Madonna na Praia de Copacabana deve movimentar R$ 293,4 milhões na economia carioca, segundo estimativa divulgada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A conta considera os gastos do público com alimentação, transporte, hospedagem e passagem aérea. A expectativa é que o espetáculo gratuito reúna uma multidão de pessoas, no dia 4 de maio, na orla na zona sul da capital fluminense.

“Segundo a organização do evento, o público estimado é de pelo menos 1 milhão de pessoas, entre cariocas e moradores da região metropolitana, turistas nacionais e estrangeiros. Para o fim de semana do show, vai haver muitos voos extras, vindo de várias cidades do Brasil, além do aumento de passageiros na rodoviária, bem como uma forte ocupação hoteleira. Em alguns bairros, como Copacabana, local do show, a ocupação deve ficar perto dos 100%”, apontou a Prefeitura, em nota à imprensa.