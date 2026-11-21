A Ambev quer transformar botecos tradicionais do Brasil em parte da estratégia de crescimento da Cerveja Original. Para isso, a companhia lançou o Reduto Original, projeto que prevê mapear e apoiar estabelecimentos com relevância cultural no país. A iniciativa começou pelo Rio de Janeiro, com uma parceria com o clássico Beco do Rato, e deve chegar a outros 15 bares em diferentes estados ao longo de 2027.

A proposta é investir na identidade dos estabelecimentos, recuperar elementos de sua história e promover atividades culturais em parceria com proprietários e músicos. Segundo a Ambev, a aproximação com esses espaços também representa uma oportunidade de fortalecer sua presença nos pontos de venda e associar Original a experiências ligadas à cultura brasileira.

"O boteco é onde nascem histórias, amizades, tradições e manifestações culturais que fazem parte da identidade brasileira. O Reduto Original nasce para reconhecer esses lugares, ampliar sua visibilidade e ajudar a manter viva a sua história para as próximas gerações", avalia Carolina Caracas, diretora de Original e Spaten no Brasil.

Estreia no Beco do Rato

No Beco do Rato, primeiro estabelecimento contemplado, a intervenção partiu de referências já existentes no local. Um antigo logotipo da casa, encontrado no porão, serviu de inspiração para a identidade visual da fachada.

Um painel instalado próximo ao espaço das rodas de samba apresenta personagens da trajetória do bar, como o fundador Márcio Pacheco e seu filho, Lúcio, além de instrumentos e objetos históricos de artistas que passaram pelo endereço.

Para celebrar o projeto, o espaço recebeu apresentação de Diogo Nogueira e Xande de Pilares.

"A Original é uma marca brasileira, que nasceu no boteco como a gente, e que chega com uma proposta consistente de valorizar a história e a alma do samba que vive aqui todos os dias. Essa parceria celebra nossa trajetória e ajuda a manter o Beco cheio, com música boa e o que há de mais autêntico na nossa cultura", diz Lúcio Pacheco.

Por onde o projeto vai passar?

Segundo a Ambev, a escolha dos próximos estabelecimentos vai considerar a história, a identidade e a relevância cultural de cada um. A companhia afirma que o mapeamento já está em andamento, mas os nomes dos bares e as cidades que receberão o projeto ainda não foram divulgados.

A previsão é contemplar 15 estabelecimentos, entre bares tradicionais e espaços ligados a manifestações culturais, como o samba.

A proposta é que cada parceria tenha intervenções próprias, definidas a partir da história do estabelecimento.

"Em um momento em que muitos espaços acabam perdendo suas características e se tornando parecidos, com interferências que não têm nenhuma relação com o Brasil, acreditamos que valorizar quem preserva suas raízes é uma forma concreta de defender a cultura brasileira", finaliza Caracas.