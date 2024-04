Madonna no Brasil: Deezer lança concurso para levar fãs para área exclusiva de graça

Falta menos de um mês para o show que tem tudo para ser histórico: Madonna em Copacabana. A apresentação gratuita acontece no dia 4 de maio e será a única da tour "The Celebration" na América do Sul, feita para celebrar os 40 anos de carreira da rainha da pop. E a Deezer, plataforma de música que compete com o Spotify, quer levar fãs da cantora para vê-la bem de pertinho.

Apoiadora oficial do show, a Deezer anuncia nesta segunda-feira, 08, um sorteio que dará direito a um par de ingressos para área exclusiva da marca no show da Madonna. A disputa é acirrada, então vale já garantir que esteja tudo em ordem para tentar a sorte.

A The Celebration Tour in Rio é uma produção da BonusTrack em parceria com a Live Nation. O evento é apresentado pelo Itaú, com patrocínio da Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Heineken, e apoio da Deezer.

Abaixo, a EXAME mostra como participar do sorteio. Confira:

Como ganhar ingressos para área VIP do show da Madonna?

O concurso acontece entre os dias 08 e 25 de abril e, para participar, é preciso se inscrever pelo www.celebrationdeezer.com.br, ser maior de 18 anos e ter uma conta Deezer com a oferta Premium, Duo ou Family ativa. Só será permitida uma inscrição por CPF e somente para pessoas físicas.

Os superfãs da Deezer, aqueles que mais dão play na Madonna na plataforma, também têm a chance de ganhar convites VIP. A Deezer levará dois superfãs, com direito a acompanhante, para uma experiência inesquecível em um dos maiores shows de todos os tempos.

Madonna no Brasil: veja data e horário

O evento promete ser um grande marco na história do entretenimento, não só nacional, como mundial. A cantora já anunciou que essa será uma das maiores apresentações de toda a sua carreira. O show gratuito tem a expectativa de atrair milhões de pessoas.

Com início previsto às 21h45, o evento terá transmissão ao vivo no Multishow e na TV Globo. O Globoplay trará o show para os logados free no simulcasting da TV Globo, e no Multishow para os assinantes do Globoplay + Canais.